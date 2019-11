La haine envers Binyamin Netanyahou pousse parfois ses détracteurs à dire des choses qu’ils auraient mieux fait de taire. L’ancien Premier ministre et ex-détenu Ehoud Olmert, décidément très présent dans les médias, a qualifié la transaction Shalit de « crime » et a avoué « avoir ressenti une grande souffrance » lorsqu’il avait appris la nouvelle de la libération de plus de mille terroristes en échange de celle de Guilad Shalit. Sans le nommer, il a accusé Binyamin Netanyahou d’avoir « obéi à des intérêts autres que ceux de l’Etat en acceptant cette transaction ».

Ehoud Olmert « semble oublier » qu’il avait lui-même fait une offre au Hamas de libérer des centaines de terroristes en échange du jeune soldat.

Photo Flash 90