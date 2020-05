Jason Greenblatt, l’ancien émissaire du président Donald Trump pour le Proche-Orient a accordé une interview au journal Arab News. Evoquant la question de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, il a lancé un appel du pied aux pays arabes sunnites pour qu’ils fassent pression sur l’Autorité Palestinienne: « Si l’Autorité Palestinienne accepte d’entamer des négociations avec Israël d’ici le 1er juillet il sera possible de repousser voire empêcher l’extension de la souveraineté. Pour les Etats-Unis, la porte des négociations reste ouverte ». Il a toutefois averti que « si les Palestiniens attendent trop longtemps, la souveraineté se réalisera ».

De manière concrète, les « chances » que l’AP accepte de négocier sont proches de zéro, mais cette déclaration de l’ancien émissaire semble confirmer l’impression sur un certain tiédissement de la position de Washington sur cette question.

Jérusalem: Arié King lance un signal d’alarme quant au Plan Trump

Arié King, l’adjoint au maire de Jérusalem, a vigoureusement critiqué le Plan Trump concernant Jérusalem: « Celui qui soutient le Plan Trump soutient la partition de Jérusalem ». Il a apporté l’exemple du quartier d’Atarot dans la banlieue nord de la capitale. Le ministère de la Construction et du Logement avait élaboré un plan de 8000 logements près de l’aérodrome d’Atarot. or le plan Trump prévoit que ce secteur devra être géré conjointement enter Israël et un Etat hypothétique de « Palestine ». Arié King souligne que cette zone est d’une importance stratégique pour la sécurité de la capitale et sa majorité juive. De plus, il revêt un aspect symbolique car il fut acquis par des Juifs en 1915 et dû être abandonné lors de la Guerre d’Indépendance. Lors des combats, cinquante-huit soldats juifs avaient été tués, dont certains étaient des rescapés de la Shoah. Pour l’adjoint au maire de Jérusalem, le Plan Trump jette aux oubliettes le projet de construction juive à Atarot au profit d’un statut flou et dangereux.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90