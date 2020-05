LA BENEDICTION DES PRÊTRES- BIRKAT COHANIM

כד יְבָרֶכְךָ יְהוָֹה וְיִשְׁמְרֶךָ: כה יָאֵר יְהוָֹה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: כו יִשָּׂא יְהוָֹה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם:

יְבָרֶכְךָ יְהוָֹה וְיִשְׁמְרֶךָ « Que l’Eternel te bénisse et te garde ». La première bénédiction a trait aux bienfaits matériels. La matière est, dans le monde humain, le prélude à l’existence même. Donc, le Cohen invoque en premier une bénédiction qui affirme : « Que puissent être bénies tes possessions, non seulement en te les accordant mais aussi en te les gardant constamment» comme l’explique Rachi.

Ce verset est composé de trois mots:

Trois sont les personnes appelées à la Torah pendant les jours de la semaine, où nous administrons nos biens et subvenons aux besoins matériels de notre famille ;

Trois sont les patriarches qui avaient saisi le sens de la vie, en partageant leurs biens avec les autres et en pratiquant l’hospitalité. C’est ainsi qu’ils furent toujours bénis et qu’Hachem garda, c’est-à-dire ne leur enleva jamais, ce qu’Il leur avait donné : « Qu’Il te garde = וְיִשְׁמְרֶךָ : que Dieu te donne et te garde tout ce qu’Il te donne ».

« Qu’Il te garde = וְיִשְׁמְרֶךָ» : du mauvais penchant. Que ton mauvais penchant ne t’entraîne pas vers de mauvaises choses à cause de ta richesse. Qu’Hashem garde aussi Son alliance et Sa promesse qu’Il a conclues avec les Trois patriarches.

Ce verset comporte 15 lettres comme le Nom d’Hachem : י״ה

(י =10 + ה = 5 = 15). Mot qui est aussi le verbe être au présent à la troisième personne du masculin, signifiant « Il est, D-ieu est = י״ה ».

יָאֵר יְהוָֹה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ «Que L’Eternel rayonne Son visage vers toi et te donne la grâce (et la miséricorde) ».

La deuxième bénédiction est composée de cinq mots, comme :

Les cinq Alyoth à la Torah pendant :

Les cinq fêtes : Pessa’h, Chavouoth, Roche haChana, Souccoth et Shemini Atzérète. Les fêtes appartiennent à la dimension de la Torah avec leur mitzvot particulières.

– « Que D-ieu Illumine : יָאֵר », la lumière symbolise la Torah. Sans Torah, point de lumière, point de bénédiction, point de miséricorde. « Et qu’Il te donne la grâce = וִיחֻנֶּךָּ, que tu puisses trouver grâce à Ses yeux et aux yeux des hommes ».

– « Qu’Il illumine » : Qu’Il t’illumine avec des enfants connaissant la Torah, qui illumineront le monde par leur lumière de Torah.

– « Qu’Il te donne la grâce » : Qu’Il fasse résider sa Présence, Son souffle, en toi. Qu’Il te donne la grâce du savoir et de la sagesse pour que tu puisses avoir de la miséricorde envers ton prochain.

– Le deuxième verset comporte 20 lettres correspondantes à la valeur numérique du verbe être au passé à la troisième personne masculin : הַיָ״ה, « L’Eternel est (valeur numérique 15 ; « Il était (ה = 5 ; י = 10 ; ה = 5 ; pour un total de 20) ; et « Il sera » comme on verra au troisième verset.

« יִשָּׂא יְהוָֹה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם – Que l’Eternel lève Son visage sur toi et qu’Il pose sur toi la paix ».

La troisième bénédiction est composée de sept mots comme :

Sept jours de la semaine ;

Sept personnes montent à la Torah le jour du Chabat ;

Le septième jour est le couronnement des six jours de travail. Le chiffre sept est celui du cycle, de la perfection.

Le Chabat représente la paix par excellence. Et le verset se termine avec le mot Paix = שָׁלוֹם. La paix est le but ultime que doit rechercher un israélite : la paix dans son foyer, la paix avec ses prochains, la paix entre les peuples.

Ce verset contient 25 lettres, correspondantes à la valeur numérique du verbe être au futur à la troisième personne : « Il sera יה״י».

***

Le total des mots des 3 versets réunis est : 3+5+7 = 15, comme les 15 matériaux utilisés pour l’édification du Michkane, le Sanctuaire, lieu du Service d’Hachem. Sans Torah et Avodah (service d’Hachem par les sacrifices ou les prières), point de bénédiction et de paix.

D-ieu bénit le peuple avec la paix : « L’Eternel donne de la force à Son peuple, l’Eternel bénit Son peuple dans la paix». Téhilim-Psaumes, chap. 29. v. 11. La prière de l’Amida se termine elle aussi par cette bénédiction : « Baroukh Ata Hachem Elokénou Mélekh haOlam HaMévarekh eth Âmo BaChalom – qui bénit son peuple Israël avec la paix, Amen! »

Compilé et traduit de l’hébreu pour vous par M. Bentolila – Habad d’Afrique Centrale à la mémoire de son père Z’L, haRav Yéchoua ben Mahlouf vé-Izza, Nichmato BeGan Eden

Photo Yonatan Sindel / Flash 90