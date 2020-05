C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de Claude Goasguen, député LR (Les Républicains) et ancien maire du 16 arrondissement de Paris. Il est décédé d’un arrêt cardiaque alors qu’il se remettait tout doucement du virus du Covid 19. Il était âgé de 75 ans. Claude Goasguen fut une grande figure de la politique française et parisienne en particulier.

Personnalité charismatique et au tempérament fougueux, Claude Goasguen ne transigeait pas sur ses principes et c’est avec ce même caractère qu’il s’est fait remarquer depuis longtemps comme ardent et indéfectible ami et soutient de l’Etat d’Israël pour lequel il s’était pris de passion et qu’il défendait à chaque occasion. Il combattait aussi l’antisémitisme avec vigueur et avait même déclaré un jour regretter de ne pas avoir été juif lui-même!

Ses interventions à contre courant de la politique pro-palestinienne de la France réchauffaient le coeur et même s’il était l’une de rares voix lucides au sein de l’Assemblée nationale (avec son ami Meyer Habib notamment), ses prises de position et interventions en faveur d’Israël rehaussaient l’honneur de la France dans son attitude envers l’Etat juif.

L’ambassade d’Israël en France a publié un communiqué après l’annonce de son décès: « Immense tristesse à l’annonce du décès de Claude Goasguen des suites du Coronavirus. Nous perdons un grand homme, un homme de valeurs et de combats qui n’a jamais hésité à soutenir la voix de la raison. Nos pensés vont à sa famille et à ses proches »

Au mois de mars dernier encore, Claude Goasguen avait accordé une interview à l’hebdomadaire Actualité Juive et avait donné cette magnifique réponse:

A.J.: La défense d’Israël représente chez vous une constante. Avez-vous le sentiment que votre position vous a lesté dans votre action politique ?

C.G. : C’est sûr… Mais Israël est pour moi un combat permanent et après une longue carrière politique, il arrive que l’on se demande ce qu’on l’on a fait de bien. En la matière, je peux m’enorgueillir d’avoir essayé de corriger cette tâche que la France portait depuis les années de la Guerre. Je suis très fier de cet engagement, même s’il a pu m’apporter des critiques. La beauté de l’action juste compense bien les inconvénients.

Un homme épris de justice et de vérité s’en est allé. Il manquera dans les travées de l’Assemblée nationale.

Adieu et merci, Claude Goasguen z.l. !

Photo Twitter