Le Jerusalem Center for Public Affairs a rapporté des propos nettement antisémites écrits tenus par un « dignitaire » du Mouvement islamique arabe israélien dont dépend le parti Ra’am de Mansour Abbas, membre de la coalition.

Le sheikh Raed Badir, directeur d’un centre de législation religieuse et de recherches islamiques, a évoquée les événements du mois de mai dans les villes mixtes et à Jérusalem et a écrit « Au mois du Ramadan 2021, les Arabes israéliens ont lancé une guerre de religion qui ne représente qu’un pour cent de la Grande guerre de religion à venir ». Puis il a rajouté : « La Grande guerre de religion se fera pour Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa et elle sera plus difficile que tout ce que l’on peut imaginer et se terminera par l’expulsion des Juifs de Palestine, de toute la Palestine, de la Mer au Jourdain. Pour cela, les victimes musulmanes seront beaucoup plus nombreuses que tous les musulmans qui sont morts durant ces 1500 dernières années car il s’agit de la mosquée Al-Aqsa et le musulmans sont prêts à sacrifier leur vie pour le Saint Coran et leur foi ».

A part l’antisémitisme et l’incitation qui ressort de ces passages, ce sheikh dément les allégations des députés arabes israéliens mais aussi du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar Lev (Parti travailliste) qui ont expliqué voire justifié les émeutes pogromistes arabes par des motifs socio-économiques avec la sempiternelle « discrimination de la population arabe ».

Photo David Cohen / Flash 90