Depuis les révélations sur les écoutes téléphoniques et les intrusions illégales dans les téléphones de proches de Binyamin Netanyahou, le Parquet a feint la surprise et a formellement démenti avoir été au courant de ces pratiques. Certains membres du Parquet avaient même accusé la police de « les avoir trompés ». Mais samedi soir, le journaliste Amit Segal (Hadashot 12) a révélé que d’anciens officiers supérieurs de la police ont formellement affirmé que le Parquet était bel et bien au courant en temps réel de ces pratiques qui n’auraient pu se faire sans accord de cette instance. Le journaliste a également rappelé que l’ancien conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit avait assuré que les enquêtes se déroulaient sous la supervision stricte du Parquet…

Les conclusions de la commission de « vérification » doivent être fournies durant la semaine et selon certains sources au sein du Parquet il est possible (et souhaité) que des enquêtes pénales soient ordonnées contre les personnes impliquées dans cette sombre affaire qui apporte chaque jour des révélations sur la manière dans les « affaires Netanyahou » ont été gérées.

Photo Kobi Gideon / Flash 90