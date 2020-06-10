Il ne suffisait pas que l’antisémitisme relève la tête aux Etats-Unis sur fond de Corona, la haine des Juifs et d’Israël est aujourd’hui alimentée dans le cadre des émeutes qui suivent le meurtre de George Floyd. Et malheureusement, comme c’est souvent le cas, ce sont des gauchistes israéliens qui participent à cette campagne, alors que ni les Juifs ni Israël ne sont liés de près ou de loin à ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis.
Parmi les pyromanes de l’antisémitisme, Eran Efrati, fils de policier et ancien membre de « Shovrim Shetika » qu’il a quitté parce qu’il le trouvait trop…modéré. Cet individu qui fait des conférences à travers les Etats-Unis et qui est très suivi dans les réseaux sociaux a écrit que la manière brutale dont font preuve les policiers américains contre les afro-américains…est la conséquence de leur formation en Israël!! On imagine l’impact de ce genre d’affabulations auprès de cette population.
En « parfait antisémite », Eran Efrati tente de relier aux Juifs ou à Israël des événements avec lesquels ils n’ont absolument rapport, mais l’essentiel est, comme le dit un célèbre diction, « mentez, calomniez, il en restera toujours quelque chose »…
Photo Yonatan Sindel / Flash 90
Le gouvernement israélien a mis énormément de temps pour comprendre les ravages de l’antisémitisme à travers toute la planète, BDS n’est que la suite logique de cette situation à laquelle il faut ajouter les ennemis de l’intérieur, financés par plusieurs pays de l’UE et autres organismes « humanitaires », dans le but de combattre la politique israélienne et l’orienter, pour déstabiliser le pays.
Il est tout de même renversant de voir que tous ceux qui militent contre Israël et le boycottent sont sanctionnés et interdits d’entrée dans le pays, alors que rien n’est fait pour fermer les comptes bancaires de ces traitres, et les conduire en prison, les motifs juridiques ne manquent pas,
Il faut d’urgence, définir les lignes rouges qui séparent la démocratie et la connerie.
Comment peut-on combattre l’antisémitisme extérieur, de plus en plus violent, et ne rien faire contre des Juifs Israéliens qui colportent la haine d’Israël dans les réseaux sociaux, des universités, voire même à l’ONU ???
ENTIEREMENT D ACCORD AVEC TOI DAMRAN POUR MOI J ACCUSE QUE BIBI QUI JAMAIS N AVOULU RIEN FAIRE CONTRE CES GAUCHISTES DE SHALOM ACHAV ..(qui ont été CREER PAR des officiers qui ont combattu les arabes pendant la guerre terrible du kippour oct 1973 )BETHSLEM POUR LA PLUPART ACHKENAZIM DE GAUCHE QUI VIVENT DANS LES BEAUX QUARTIERS DE TEL AVIV YESH DIN YESH VUL ETC S IL Y AVAIT UN PM QUI A DES COUILLES IL LES ENVERRAIT EN PRISON POUR COLLUSION AVEC L ENNEMI PALESTINIEN OU COMME CES EX OFFICIERS DE Shovrim Shetika QUI JE ME DEMANDE S ILS TOUCHENT DES SUBSIDES DE L EUROPE ET DU FATAH POUR SALIR ISRAEL BIBI A POURRI ISRAEL COMME LE LIKOUD D AILLEURS CAR SI BEGIN AVAIT ANNEXER LE SINAI ET GAZA ET DANS LA FOULEE JUDEE SAMARIE ET GOLAN ET JAMAIS ISRAEL AURAIT EU LES PROBLEMES QU ELLE A DE NOS JOURS ..CAR MOI J ACCUSE QUE LE LIKOUD POUR AVOIR VENDU LEURS AMES EN FAISANT LES CONCESSIONS AUX ARABES ET APRES LA GAUCHE AVODA MERETZ A FAIT DE MEME EN CREANT OSLO EN CORROMPANT LE FATAH QUEL HONTE CETTE ISRAEL LA TOUS SONT POURRIS ILS ONT TOUS OUBLIER QU EN 1948 5 ETATS ARABES AVAIENT ATTAQUE ISRAEL POUR LES METTRE A LA MER ET DEPUIS ILS ONT TOUS OUBLIER LES ISRAELIENS COMME ILS CONTINUENT DE VOTER POUR LES MEMES PARTIS QUI PRONENT CONCESSIONS POUR AVOIR LA PAIX ALORS QU IL FAUT PLUTOT FAIRE LE CONTRAIRE 1/ANNEXER SINAI ..GAZA JUDEE SAMARIE GOLAN ET JERUSALEM ET BANNIR TOUT CE QU IL Y A DE MUSULMAN EN ISRAEL MAIS HELAS AUCUN DES PM DE GAUCHE COMME LIKOUD N ONT OSER FAIRE CELA …TELLEMENT ILS SONT DES IMBECILES …§
MEME BIBI SE FAIT BAISER PAR TRUMP ET KUSHNER QUI CE DERNIER QUI SE DIT JUIF ORTHODOXE VOUDRAIT CREER UN ETAT FATAH SUR LES 70% DE JUDEE SAMARIE JUIVE ALORS TOUTE CETTE TERRE EST A NOUS ..COMMENT CE JUIF QUI SE DIT ORTHODOXE A T IL VENDU SON AME ??LES LEADERS DES IMPLANTATIONS ONT RAISON DE S OPPOSER A BIBI QUI SOUTIENT LE PLAN TRUMP D ANNEXION DE 30 % ALORS QU ILS TRUMP ET KUSHNER AURAIT DU MISER SUR LA JORDANIE POUR EN FAIRE L ETAT PALESTINIEN PLUTOT ..
LA GAUCHE ON LE SAIT SONT DES TRAITRES POUR JURER TJR SUR UN ETAT FATAH COMME CES EX AMBASSADEURS EX CHEFS DU SHIN BETH MOSSAD ETC DE GAUCHE QUI ONT ECRIT UNE PAGE DANS UN JOURNAL ANGLAIS DISANT QU ILS ETAIENT TOUS POUR UN ETAT PALESTINIEN ???? HONTE A CES VENDUS MAIS S IL Y AVAIT UN PM QUIA DES COUILLES IL LES AURAIT TOUS SANCTIONNER EN LEUR SUPPRIMANT LEURS RETRAITES PAYES PAR AM ISRAEL JE SUIS ECOEURE DE L ATTITUDE DE BIBI QUI FAIT LE DUR MAIS N EST PAS UN DUR ..C EST PLUTOT UN FAUX DUR LA PREUVE IL A ENVOYE 800 MILLIONS DE SHKELS AU FATAH DE RAMALLAH PARCE QU ILS SE RETROUVENT EN FAILLITE ..TANT MIEUX ..ALORS OU PASSE LES MILLIARDS PAYES PAR LEUROPE SURTOUT ?? DANS LE FLN MAFIEUX ….§
JE SUIS DEVENU ANTI LIKOUD DEPUIS QU ILS ONT VENDU LEURS AMES EN FAISANT TOUT LE CONTRAIRE QU AURAIT VOULU JABOTINSKY QUI SOUTENAIT UN ETAT JUIF A 100% BIBLIQUE ET ENORME ET SANS ARABES …MAIS HELAS LE LIKOUD ONT TRAHI ET EVNDU LEURS AMES ..
ET AVEC CA LE PEUPLE D ISRAEL AU LIEU DE COMPRENDRE CA CONTINUENT DE VOTER LIKOUD ALORS CE SONT DES TRAITRES COMME LA GAUCHE QUI VOUDRAIT QU IL Y AIT UN ETAT PALESTINIEN A C OTE D EUX ???
YAVAIT QU UN HOMME QUI DISAIT LA VERITE ..MEIR KAHANA SUR ISRAEL ET CES POLITICIENS ET LE LIKOUD S EST LIER A LA GAUCHE POUR L EJECTER DE LA KNESSET APR CONTRE LE LIKODU NNA RIEN FAIT CONTRE LES DEPUTES ARABES QUI SONT MAINTENANT PRES DE 14 ET SI CA CONTINUE COMME CA GRACE A LA GAUCHE ET AU LIKOUD ILS DONNERONT LES CLES D ISRAEL AUX ARABES POUR EN FAIRE CE QU ILS EN VEULENT TELLEMENT LES JUIFS SONT DES IMBECILES ET DES IDIOTS ..POUR CA MOI QUI A FAIT LA GUERRE DU KIPPOUR COMME TANKISTE JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI LE LIKOUD A LACHER LE SINAI GAZA AU LIEU DE LES ANNEXER ET EXPULSER LEURS HABITANTS ARABES VERS L EGYPTE ET LA JORDANIE ..
REGARDEZ EN ISRAEL A RAMLEH ..LOD ..AKKO NEGUEV ETC YA TROP D ARABES ET EN PLUS QUI NE SONT PAS FIDELES A ISRAEL S ILS ETAIENT FIDELES OK MAIS CE N EST PAS LE CAS §§
JE SUIS TRES DECU D ISRAEL SURTOUT DE LA DROITE LIKOUD QUI NE FAIT RIEN CONTRE CES ENNEMIS DE L INTERIEUR GAUCHISTES QUI SALISSENT ISRAEL AVEC L AIDE DE L EUROPE QUI LES FINANCE .. POUR MOI BIBI EST UN BREL ET IDIOT …§§