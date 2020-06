Il ne suffisait pas que l’antisémitisme relève la tête aux Etats-Unis sur fond de Corona, la haine des Juifs et d’Israël est aujourd’hui alimentée dans le cadre des émeutes qui suivent le meurtre de George Floyd. Et malheureusement, comme c’est souvent le cas, ce sont des gauchistes israéliens qui participent à cette campagne, alors que ni les Juifs ni Israël ne sont liés de près ou de loin à ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis.

Parmi les pyromanes de l’antisémitisme, Eran Efrati, fils de policier et ancien membre de « Shovrim Shetika » qu’il a quitté parce qu’il le trouvait trop…modéré. Cet individu qui fait des conférences à travers les Etats-Unis et qui est très suivi dans les réseaux sociaux a écrit que la manière brutale dont font preuve les policiers américains contre les afro-américains…est la conséquence de leur formation en Israël!! On imagine l’impact de ce genre d’affabulations auprès de cette population.

En « parfait antisémite », Eran Efrati tente de relier aux Juifs ou à Israël des événements avec lesquels ils n’ont absolument rapport, mais l’essentiel est, comme le dit un célèbre diction, « mentez, calomniez, il en restera toujours quelque chose »…

