Un terroriste armé d’un couteau a été appréhendé mardi soir près de la clôture de sécurité du village d’Itamar (Samarie), déjà très durement meurtri par le passé. L’individu a été surpris lors d’un exercice effectué par le groupe d’autodéfense de la localité alors qu’il commençait à entailler la clôture. Lors de sa capture il a tenté de poignarder ceux qui essayaient de le maîtriser.

Peu de temps après, le tout nouveau commandant de la Division Samarie, colonel Roï Zwig et le président du conseil régional Yossi Dagan, qui étaient en réunion sécuritaire non loin de là se sont rendus sur place. Yossi Dagan a souligné « le miracle qui s’est produit avec la mise en échec d’un attentat qui aurait pu être meurtrier ».

Il a une nouvelle fois appelé le Premier ministre à prendre des mesures actives contre l’Autorité Palestinienne et Abou Mazen « qui incite de plus belle à la violence » et à réagir avec la plus grande de fermeté comme si l’attentat avait effectué eu lieu.

Vidéo:

Photo porte-parole conseil régional Samarie