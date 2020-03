Prof. Gaby Barabash, l’îlot d’objectivité de la chaîne ‘Hadashot 12

Depuis le début de la crise du Corona, le Dr. Gaby Barabash, ancien directeur-général du ministère de le Santé est le consultant médical attitré pour le Corona sur le plateau de la chaîne Hadashot 12. Lors des journaux télévisés, il intervient à de nombreuses reprises pour analyser et commenter les tableaux et graphiques, prodiguer ses conseils et donner son avis sur les décisions qui sont prises par le gouvernement.

Son professionnalisme, son calme et surtout son objectivité sont à relever face à des journalistes et commentateurs qui l’entourent et ont parfois laissé leur déontologie au vestiaire et n’épargnent pas leurs piques, leur scepticisme ou leur critiques souvent inappropriées et politiquement motivées, envers les divers acteurs qui doivent prendre des décisions souvent difficiles et dans une certaine incertitude.

C’est ainsi que lundi soir, le Dr. Barabash a tenu à relever une donnée qui n’a pas été digne de grande publicité alors qu’elle est fondamentale: les décisions de confinement prises par le gouvernement depuis deux semaines et suivies par l’immense majorité de la population commencent à produire leurs effets: un ralentissement de la courbe de propagation du virus. Le taux journalier d’augmentation du nombre de malades est passé de 26,5% à 12%, autrement dit, le nombre de malades en Israël qui doublait en quatre jours ne double plus qu’en huit jours, ce qui est une nouvelle réjouissante dans cette atmosphère de morosité et de crainte du lendemain.

Le Dr. Barabash a estimé que si cette tendance se confirme, il pourrait déjà être possible de desserrer un peu l’étau économique et social à la fin des fêtes de Pessah. Mais en même temps, il a appelé les pouvoirs publics à faire preuve de beaucoup plus de fermeté avec ceux qui ne respectent pas les consignes afin qu’ils ne remettent pas en cause cette évolution qui s’amorce.

Photo Kobi Gideon / Flash 90