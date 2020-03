Le Premier ministre Binyamin Netanyahou – actuellement en confinement – et le ministre des Finances Moshé Cahlon ont annoncé lundi soir l’un après l’autre des nouvelles restrictions pour la population ainsi qu’un vaste plan économique pour aider les catégories de population durement touchées par la crise.

Binyamin Netanyahou – Nouvelles restrictions de mouvement:

Le Premier ministre, qui a décidé par lui-même de se mettre en confinement (le mari de l’une des employées est atteint) a annoncé de nouvelles restrictions quant au déplacement dans l’espace public mais aussi dans les réunions familiales.

Avant cela, il a annoncé que Tsahal allait s’impliquer massivement dans les prochains jours dans la lutte contrer la propagation du Corona avec un plan bien ordonné. Il a ensuite lancé un nouvel appel à la discipline collective, félicitant l’immense majorité de la population qui suit les consignes mais citant également les cas de désobéissance « dans certains franges extrémistes de secteurs de population ». Il a indiqué avoir ordonné l’ordre à la police et aux forces d’être intraitables avec ceux qui ne respectent pas les consignes, parfois délibérément, et a promis des sanctions sévères à l’encontre de ceux qui s’attaquent aux forces de l’ordre ou aux secouristes. Il faisait référence à l’agression commise lundi par quelques orthodoxes sur des secouristes du Magen David Adom. Netanyahou a rappelé à ce sujet les deux commandements de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et « Ne reste pas indifférent au sang de ton prochain ».

Concernant les nouvelles mesures, le Premier ministre a annoncé:

Déplacements de deux personnes au maximum ensemble, et membres de la même famille.

Interdictions des prières collectives, même en extérieur.

Cérémonies de mariage: seule la famille nucléaire et 10 personnes au maximum.

Brit-Mila: pas plus de 10 personnes

Enterrements: pas plus de 20 personnes

Seder de Pessah: uniquement la famille nucléaire

Interdiction de visites à des membres familiaux à la veille de Pessah’ ou des fêtes non-juives.

IMPORTANT: l’activité économique des entreprises et du secteur public passe de 30% à 15% des effectifs.

Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois fait appel à la patience et à la solidarité et a réitéré son appel au gouvernement d’union, rappelant que « tout le monde devra faire des concessions pour le bien collectif ».

Moshé Cahlon – Un plan économique et social sans précédent

Le ministre des Finances a commencé par mettre en évidence la situation inédite dans le pays, avec n nombre de chômeurs qui est passé de 30.000 à près d’un million en un mois! Il a ensuite annoncé un vaste plan avec une enveloppe de 80 milliards de shekels (70 milliards qui se rajoutent aux 10 milliards déjà décidés il y a deux semaines) soit 6% du Produit intérieur brut.

Moshé Cahlon a rappelé qu’Israël est entré dans cette crise avec une économie très forte, citant une bonne croissance, un taux de chômage historiquement bas, un système bancaire solide et un classement élevé dans les agences internationales de notation de crédit.

Sans entrer dans les détails, voici la répartition de ces aides sur quatre axes, certaines sous forme d’allocations d’autres sous forme de prêts à taux allégés et conditions de remboursement hautement facilitées:

Système de santé: 10 milliards pour la lutte contre le virus du Corona

Filet de sécurité sociale: 20 milliards dont 17 milliards pour les salariés en chômage ou en congé sans solde, et 3 milliards pour les indépendants (allocations mensuelles jusqu’à 7000 shekels mensuels en moyenne). Par ailleurs, plus de 160.000 personnes âgées de 67 ans et plus qui ont perdu un emploi seront inclues dans les catégories des ayants-droit.

Petites et moyennes entreprises: 32 milliards de shekels

Aide aux moteurs de l’économie pour le redémarrage post-Corona: 8 milliards.

D’autres mesures – fiscales notamment – ont été annoncées comme par exemple l’exemption de la taxe locale (Arnona) pour les entreprises en faillite. Par ailleurs, le gouvernement a réservé un fonds de 70 millions de shekels pour aider des personnes en détresse économique mais qui ne feraient pas partie des catégories « classiques ». Concernant les prêts aux entreprises, le remboursement ne devra commencer qu’un an après l’obtention du prêt et les emprunteurs seront exemptés des intérêts durant une année.

Le ministre des Finances a précisé que de nouvelles aides seront décidées si la situation l’exige et a lancé un appel insistant aux établissements bancaires et à toutes les institutions économiques d’être souples et compréhensifs avec les citoyens et ne pas se livrer à de la « mesquinerie ».

Se voulant optimiste, Moshé Cahlon a estimé que l’économie israélienne recommencera à remonter la pente après les fêtes de Pessah tout en précisant qu’il ne fallait pas s’attendre à ce qu’elle atteigne son niveau antérieur de manière rapide. « Mais nous ne laisserons pas l’économie israélienne s’effondrer » a avertit le ministre avec gravité.

Le ministre des Finances a conclu en annonçant ou plutôt confirmant qu’il se retirera de a vie politique dès la constitution du prochain gouvernement. Il a cité les diverses fonctions qu’il a occupées dans les gouvernements israéliens depuis son entrée en politique et a souligné que le service à la population et surtout l’aide aux plus démunis et aux classe moyennes était pour lui la valeur qu’il avait toujours mis en tête des priorité et qu’il avait puisé dans la maison paternelle.

