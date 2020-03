« – Je n’ai pas eu une seconde à moi aujourd’hui…

– Pourvu que ça ne bouchonne pas ce matin…

(En chuchotant) – Je ne peux pas te parler, je suis en réunion.

– Tu me rappelles demain ?

– Quel stress aujourd’hui !…

– Ouf, je n’ai pas vu la semaine passer… »

Ces formules toutes faites, on les a tout simplement reléguées aux oubliettes. À quoi bon les garder, elles ne nous sont d’aucune utilité en ce moment, et pour un long moment je crois.

Par contre, on en a sorti d’autres du placard, que l’on pensait, elles, ne jamais employer.

« – Tu t’habilles aujourd’hui ou tu préfères rester en pyjama comme hier ?

– Laisse les enfants voir un film, comme ça ils se lèvent tard demain .

– Bravo mon fils, tu as réussi à suivre un cours d’une demi-heure entier ? Quelle volonté !

– Je sors un quart d’heure, je n’en peux plus de rester enfermé !

– Tous les voisins sont au balcon, mets la musique à plein volume, ils vont adorer. »

Bref même le langage d’avant n’a plus rien à voir avec celui d’aujourd’hui…

Ce que j’écris à présent ne ressemble en rien à mes propos d’autrefois, dans l’autre vie, dans l’ancien monde, vous vous souvenez ?

En ce moment ce qui constitue notre vie quotidienne, ce ne sont plus les agendas surbookés et les projets fous, non…. Ce sont tout simplement les matins tranquilles, les journées sans rendez-vous, le sommeil sans limite, sans culpabilité.

Quant au temps, il passe sans se presser.

Nous, on a vite pris le pli.

