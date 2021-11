La ministre de l’Education Yifat Shasha-Bitton a mis fin à une longue saga en décidant de ne pas attribuer le prix Israël de Mathématiques et recherche en en informatique au Prof. Oded Goldreich qui avait signé une pétition appelant à boycotter l’Université d’Ariel. Dans l’explication à sa décision, le ministre écrit : « Appeler au boycott d’institutions académiques en Israël équivaut à porter atteinte à la création et au pluralisme des opinions (…)( La signature du Prof. Goldreich en 2021 au bas d’une pétition appelant à boycotter une université constitue un cas dérogatoire justifiant le choix de ne pas décerner ce prix à ce candidat malgré ses acquis professionnels impressionnants dans le domaine de la recherche ».

La polémique sur l’attribution de ce prestigieux prix avait déjà débuté sous le gouvernement précédent, et le ministre de l’Education de l’époque Yoav Galant avait décidé de renoncer à attribuer ce prix pour les mêmes raisons, expliquant qu’on ne peut pas décerner un prix Israël à quelqu’un qui appelle la communauté internationale à boycotter une institution de l’Etat dont il est citoyen. Le professeur était allé jusqu’à dire qu’il refuserait de serrer la main du Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de la cérémonie de remise du prix. Suite à une requête, la Cour suprême avait annulé la décision de Yoav Galant, et suite au changement de gouvernement, elle avait transmis le dossier à la nouvelle ministre Yifat Shasha-Bitton, lui demandant de reconsidérer la question et d’attribuer le prix au Professeur Goldreich.

A Meretz on s’est empressé de condamner la décision de la ministre. Mikhal Rozhin a écrit : « Le prix Israël est attribué sur la base d’excellence dans un domaine et non en fonction des opinions politiques. La ministre de l’Education a commis une erreur en n’attribuant pas ce prix au Prof. Oded Goldreich (…) IL s’agit d’une persécution sur la base d’opinions politiques. Cela n’est pas un gouvernement du ‘changement' ».

Mossi Raz, du même parti membre de la coalition gouvernementale a écrit : « Je me suis entretenu avec le Prof. Goldreich et lui ai ait part de mon dégoût suite à la décision de la ministre de l’Education. Ce gouvernement du ‘changement’ poursuit dans la même voie que le gouvernement précédent persécuteur et corrompu. Le Prof. Goldreich est un scientifique de renommée internationale et a été choisi par un jury d’experts pour recevoir le prix Israël. Une persécution politique à son encontre pour son soutien à la paix le prive ce prestigieux prix ».

Photo Hadas Parush / Flash 90