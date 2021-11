*Le bien, même en petite quantité, c’est toujours du bien / Le billet quotidien, Parashat Vayishlach / Sivan Rahav-Meir :*

On a demandé une fois au rabbin Yisrael Meir HaCohen (« Hafetz Chaim ») ce que devait faire une personne qui avait presque atteint la fin de la prière, et se rendait compte qu’il n’avait pas réfléchi ou mis de conviction dans presque aucune des paroles qu’il avait dites. Il répondit : « Qu’il commence immédiatement à prêter attention et à mettre une intention dans chaque mot de *Aleinou* (‘Nous devons louer’ -le dernier passage de la prière) ». C’est-à-dire qu’au lieu de se désoler de ce qu’on a perdu, il faut saisir un peu de bien. Un résultat partiel est également un résultat important.

Lorsque notre ancêtre Jacob a entendu qu’Ésaü marchait sur lui avec 400 hommes, il s’est inquiété. La section de la semaine nous raconte comment il a divisé ses hommes en deux camps – si l’un est attaqué, l’autre au moins sera sauvé. Nos commentateurs expliquent que Jacob définit ici un principe important pour la vie : *«Si Ésaü attaque l’une des bandes et la met en pièces, la bande restante deviendra une ressource.

»* traduction sefarim.fr C’est-à-dire que Jacob n’a pas désespéré de la situation mais a essayé de sauver ce qui était possible. Le bien, même en petite quantité, c’est toujours du bien. La vie ce n’est pas « tout ou rien », la sagesse c’est aussi de savoir atteindre ce qui est possible, de sauver quelque chose, saisir une part de bien.

Rabbi Nachman de Breslav explique qu’il ne sert à rien d’attendre un état de perfection. Même si nous ne parvenons pas à apprendre / faire du bénévolat / manger / exceller / changer comme nous l’avions rêvé, nous ne devons pas cesser d’essayer. On peut toujours réussir partiellement, saisir un petit quelque chose, réussir même un peu. Rabbi Nachman répète à plusieurs reprises le mot « saisir », qui convient bien à notre génération. Il suffit de chercher tout au long de la journée des occasions de saisir un peu de bien.

Et c'est ce que vous avez fait à l'instant. Vous avez saisi une occasion.