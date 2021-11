Une vois discordante dans la coalition parmi celles qui félicitent les acteurs politiques qui ont oeuvré pour la libération du couple Mordi et Nathalie Oknine. La députée Ruth Wasserman-Lande de Bleu-Blanc dénonce « les flatteries superfétatoires envers le président turc Recep Erdogan ». Dans un tweet, la députée rappelle que ce qui s’est passé en Turquie contre le couple Oknine n’est autre que du terrorisme dans le but d’obtenir une contrepartie politique. « Cela lui a réussi et risque de constituer un dangereux précédent pour les Israéliens qui se rendront à l’étranger », écrit-elle. La réaction de la députée est notamment due à la rumeur selon laquelle le Premier ministre Naftali Benett pourrait appeler personnellement le dictateur turc pour le remercier.

Photo Facebook