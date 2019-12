Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan, dont la décision était attendue avec impatience dans le camp Netanyahou comme dans celui de Guidon Saar, a annoncé son choix à moins de deux jours du scrutin: il soutiendra Binyamin Netanyahou.

Dans le camp du Premier ministre c’est le soulagement et évidemment la déception dans celui de Guidon Saar. L’adhésion d’un ministre important à l’un des candidats apporte forcément à ce dernier un avantage psychologique et entraîne davantage d’électeurs sur son nom. Dans une vidéo, Guilad Erdan, a justifié sa décision en disant qu’au vu des nombreux défis qui se présentent à l’Etat d’Israël et de ce qu’il a vu lors des nombreuses réunion du cabinet politico-sécuritaire, Binyamin Netanyahou est le plus à même de diriger non seulement le Likoud mais aussi le pays.

Par ailleurs, Shevah Stern, représentant de Judée-Samarie au Likoud a lui-aussi annoncé son soutien au Premier ministre. Il a appelé les adhérents du Likoud en Judée-Samarie à voter jeudi en faveur de Binyamin Netanyahou.

Parmi les tenors du Likoud on attend encore la décision de l’un des premiers, le président de la Knesset Yuli Edelstein.

Vidéo:

חברות וחברים יקרים, ביום חמישי תומכים בראש הממשלה לראשות הליכוד: pic.twitter.com/PYE7dhTUND — גלעד ארדן Gilad Erdan (@giladerdan1) December 24, 2019

Photo Yonatan Sindel / Flash 90