Cristiano Ronaldo, la vedette portugaise du Real Madrid et de la Juventus de Turin, cinq fois « Ballon d’or », est-il d’origine juive?

C’est en tout cas ce qu’affirme un rapport établi par un groupe de chercheurs en généalogie portugais et brésiliens spécialisés dans l’histoire de la population portugaise. Les recherches réalisées sur la famille du footballeur montrent qu’il est selon toute probabilité descendant d’une famille juive portugaise qui s’était convertie au catholicisme au 16e siècle pour échapper aux griffes de l’Inquisition.

Les recherches sur les origines de Cristiano Ronaldo ont d’abord été géographiques avec comme point de départ l’ìle de Madère où est né le footballeur. Cette île était devenue à cette époque un refuge pour de nombreuses familles juives ou marranes portugaises qui fuyaient les persécutions du roi Jean III qui régna sur le Portugal de 1521 à 1557.

Dans un second temps, les chercheurs se sont penchés sur la généalogie du footballeur et ont découvert un lointain ancêtre à lui du nom de Leonor Riviero, qui était défini comme « Nouveau chrétien », « Cristão novo » en portugais. Il avait été arrêté et torturé par l’Inquisition pour « crime de judaïsme » et mourut à Lisbonne en 1595 loin de sa famille. Les chercheurs pensent que ce lointain ancêtre avait suivi le même chemin que beaucoup de ses congénères juifs en s’étant converti tout en continuant à observer le judaïsme en cachette. C’est sans doute la raison pour laquelle l’Eglise catholique et l’Inquisition avaient continué à le persécuter malgré sa conversion.

Pedro Arruda, chercheur en chef de cette société de recherches généalogiques a expliqué: « Le processus qu’a traversé cet ancêtre lointain de Cristiano Ronaldo est mentionné dans les l’Institut des Archives nationales portugaises ‘Torre do Tombo’ à Lisbonne et sa lignée de descendants est conservée dans les archives de l’île de Madère ».

Depuis quelques années, le Portugal a reconnu officiellement le préjudice historique infligé aux Juifs du Portugal ainsi que ceux parmi les expulsés d’Espagne qui avaient choisi de se réfugier au Portugal voisin. Une loi a même été votée au parlement permettant aux descendants avérés de ces Marranes d’obtenir un passeport portugais.

L’avocat Motti Cohen, fondateur et président de la société Passportogo, qui aide les Israéliens d’origine portugaise à obtenir des passeports européens a réagi à cette nouvelle: « La découverte des origines juives de Cristiano Ronaldo pourrait servir de levier important pour diffuser et appliquer la loi portugaise aux milliers de Juifs descendants des Marranes en Espagne et au Portugal et qui sont aujourd’hui dispersés aux quatre coins du monde…. ».

Ainsi, les deux meilleurs joueurs de football du monde seraient l’un un d’origine juive et l’autre…un Messi!

Photo Wikipedia