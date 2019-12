La scandaleuse décision de la procureure générale de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a déjà rencontré des échos positifs parmi les organisations arabes israéliennes. Le Centre Adalah pour la défense des droits de la minorité arabe en Israël, s’est déjà proposé de fournir son aide à la CPI pour faire ouvrir une enquête pénale contre Israël pour « crimes de guerre »!

Dans un communiqué, Adalah fait savoir: « La procureure générale de la Cour pénale internationale ne pouvait prendre une autre décision et nous nous en félicitons. Notre position est que la CPI de la Haye a compétence pour juger et décider concernant la responsabilité pénale de l’Etat d’Israël sur ses violations du droit international et sur les crimes de guerre qu’il commet. Selon la demande de la procureure générale Fatou Bensouda sur une collaboration des victimes palestiniennes et des organisations de défense des droits de l’homme, le Centre Adalah, en tant que spécialiste du droit israélien se dit prêt à fournir toute information qu’il possède, et il émettra également un avis juridique si cela permet de faire avancer les droits de l’homme et la justice. Depuis l’Opération Remparts, en 2001, le Centre Adalah agit sur le plan judiciaire devant le conseiller juridique du gouvernement et la Cour suprême contre les actes illégaux d’Israël et il collabore avec les enquêtes spéciales de l’ONU »!

Rappelons que le Centre Adalah fait partie de la longue liste des ONG anti-israéliennes subventionnées par le New Israel Fund, lui même généreusement « arrosé » par l’Union européenne et certains pays de l’union.

Après l’Opération antiterroriste Plomb Durci de 2006, toute une série d’organisations israéliennes, dont Adalah, Shalom Akhshav, Shovrim Shetika ou B’Tselem avaient collaboré au Rapport Golstone, grossier ramassis de mensonges concernant l’attitude de nos soldats face au Hamas.

Interviewée dimanche à la télévision israélienne sur l’annonce faite par Fatou Bensouda, une représentante de Shalom Akhshav avait refusé de répondre à la question de savoir si son organisation allait une nouvelle fois se ranger ou non du côté de l’Autorité Palestinienne et du Hamas et coopérer avec eux contre Israël devant la CPI. Elle avait également refusé de se désolidariser de l’accusation de « criminel de guerre » à l’encontre de Benny Gantz, chef d’état-major de Tsahal durant l’Opération Tsouk Eitan.

S’il y a danger pour la démocratie israélienne, thème à la mode, c’est bien la liberté et l’impunité accordées à cette kyrielle d’organisations pseudo-humanistes qui se rangent résolument du côté de ceux qui combattent l’Etat d’Israël.

Photo illustration