La droite a remporté les dernières élections dans l’Organisation sioniste mondiale et dans la nouvelle répartition des présidences d’institutions, le KKL est désormais présidé par Avraham Duvdevani, membre de la droite. Parmi les premières décisions de la nouvelle direction, l’une est de portée sioniste historique : pour la première fois depuis sa création en 1901, le KKL annonce son intention d’acquérir de manière officielle des terres à des propriétaires arabes en Judée-Samarie, dans les zones C, qui représentent plus que les deux-tiers de ce territoire historiquement juif. Il s’agit d’une continuation directe de la vocation du Fonds National Juif tel que figurant dans ses statuts initiaux ! L’intention affichée par la direction du KKL est notamment d’agrandir les localités juives existantes et de lutter contre la colonisation rampante des zones C par l’Autorité Palestinienne avec l’aide logistique et financière de l’Union européenne.

Jusqu’à présent, le KKL n’intervenait jamais de manière directe en Judée-Samarie mais au moyen de d’organisations-écran.