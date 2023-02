Ce samedi soir, pour la sixième semaine consécutive, des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, Haïfa, Herzliya, Kfar Saba, et encore d’autres endroits dans le pays, contre la réforme du système judiciaire.

Les manifestations ont commencé par une minute de silence à la mémoire des trois victimes – dont deux frères de 6 et 8 ans – de l’attentat survenu hier (vendredi) à Jérusalem.

A Tel Aviv, Tsipi Livni a pris la parole: »Nous ne sortons pas dans les rues à cause du résultat des élections. Nous sommes ici à cause de ce que vous faites depuis que vous avez été élus. Des lois personnelles, un contrôle politique sur les gardiens de la démocratie, la persécution des fonctionnaires. Cette folie a un nom. Il ne s’agit plus de signaux mais du phénomène lui-même: le fascisme. Pas la gouvernance mais l’anarchie. Pas de réparation mais la destruction totale. Cela n’arrivera pas ».

Parmi les orateurs se trouvait aussi Avi Issacharoff, l’un des créateurs de la série Fauda. Il a déclaré: »Le pays fait face à beaucoup de menaces sécuritaires. Il peut surmonter toutes ces menaces extérieures mais je le dis ici à Netanyahou et à ses soutiens: il y a une chose que le peuple ne pourra pas surmonter – la guerre civile ».

Après les discours, les manifestants se sont dirigés vers le périphérique Ayalon et ont bloqué la circulation.