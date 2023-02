Suite au terrible attentat survenu ce vendredi lors duquel trois personnes ont été assassinées – 2 frères de 6 et 8 ans et un jeune homme de 20 ans – le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a demandé la mise en oeuvre d’une opération Remparts 2 dès demain (dimanche).

Du nom de l’opération menée en 2002 par le gouvernement Sharon, à Djénine, cette opération demandée par Ben Gvir se déroulerait à Jérusalem Est d’où sont sortis les terroristes qui ont commis les derniers attentats à Jérusalem.

Immédiatement, des responsables sécuritaires ont rétorqué qu’il était impossible de lancer une telle opération du jour au lendemain, qu’il y avait un protocole à suivre et qu’il ne pouvait pas décider de cela tout seul.

Dans l’entourage du ministre, on explique que ce dernier affirme: »Evidemment, je dispose de l’autorité pour le faire. Lorsque je parle d’une opération Remparts 2, je ne demande pas de sortir des tanks et de procéder à des éliminations ciblées mais de commencer à faire appliquer la loi ».

Ben Gvir aurait d’ores et déjà ordonné au chef de la police et au commandant de la région de Jérusalem de repérer et d’arrêter 150 terroristes dont le nom est connu par les services de renseignements et la police et d’augmenter la présence policière dans les quartiers arabes de manière à ce que chaque jour, les forces de police entrent dans un quartier ou un village pour y mener des opérations de police et d’application de la loi.

Des barrages seront montés à l’entrée de certains quartiers arabes afin de vérifier chaque personne qui y entre ou en sort.

Par ailleurs, Ben Gvir proposera au cabinet de sécurité qui doit se réunir demain, de décréter un blocus total sur le quartier d’Issawiya d’où était originaire le terroriste qui a assassiné ce vendredi Yaakov et Asher Plaï et Alter Shlomo Lederman, z’l.

D’après la chaine Kan, le chef de la police s’oppose à une telle mesure pour deux raisons. La première est juridique puisque les habitants du quartier sont citoyens israéliens, la seconde est sécuritaire: il craint que cela n’entraine une escalade de la violence.