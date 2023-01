Pour la première fois, l’administration civile de Judée-Samarie a entrepris la destruction de constructions palestiniennes illégales sur des sites archéologiques situés en zone B en Judée-Samarie.

D’après les accords d’Oslo, cette zone est sous autorité administrative palestinienne mais sous autorité conjointe israélienne et palestinienne dans le domaine sécuritaire.

Depuis un moment maintenant, les Palestiniens ont installé deux constructions provisoires et une définitive sur le terrain du site de Khirbat Terpin, dans la région du Binyamin. Sur ce site se trouvent des vestiges datant de l’âge de bronze (3000 ans avant notre ère) jusqu’à la période romaine (60 ans avant notre ère).

Ces constructions illégales palestiniennes nuisent au site archéologique qu’elles font peu à peu disparaitre sous la surface de la terre.

Les bénévoles de l’association »Shomrim al hanetsa’h » (Nous préservons l’éternité) qui surveillent la préservation des sites archéologiques en Israël, ont alerté sur ces dommages causés par les Palestiniens.

Suite à cette plainte relayée par le journal Israël Hayom, l’administration civile a décidé, de manière totalement inédite, de procéder au retrait des deux constructions provisoires au mois de novembre dernier. Mais à peine trois jours plus tard, les Palestiniens ont poursuivi la construction du batiment définitif qui se trouve à un stade très avancé avec déjà deux étages de construits.

Ce faisant, l’Autorité palestinienne contrevient aux Accords d’Oslo qui prévoient que la protection des sites archéologiques soit assurée par les Palestiniens en zone B.

Au sein de l’organisation Shomrim Al Hanetsah, on déplore la situation: »L’administration civile n’a agi que contre deux batiments provisoires pendant qu’un troisième, en dur, se dresse toujours et cause d’importants dégâts sur le site. L’administration civile possède les outils juridiques pour le détruire, mais jusqu’à maintenant, elle n’en a pas fait usage ».

Tous les espoirs sont maintenant placés dans le nouveau gouvernement et plus particulièrement les ministres Amihaï Eliahou – ministre de l’Héritage – et Betsalel Smotrich – ministre au sein du ministère de la Défense avec autorité sur l’administration civile de Judée-Samarie. L’organisation compte sur eux pour mettre un terme aux dommages causés par les constructions palestiniennes sur des sites archéologiques et historiques en zone B, tels que la forteresse hasmonéénne qui a déjà été gravement détériorée sans aucune réaction de la part d’Israël ou encore la tombe de Josué sur le mont Ebal qui se trouve aussi menacée.

Le ministre Amihaï Eliahou s’est engagé à agir avec détermination: »Tout vestige doit être préservé, sans considération politique. L’erreur historique qu’ont été les accords d’Oslo a mis en péril la préservation de nombreux sites archéologiques. Nous allons y mettre un terme. Tout héritage – sans distinction relative à son emplacement – sera protégé et quelle que soit l’identité des vandales. Il en va de la responsabilité de l’Etat d’Israël moderne envers les générations précédentes et futures. Je félicite l’administration civile pour son action mais une opération unique n’est pas suffisante. Nous nous occuperons d’une main de fer de ces criminels qui construisent sur des sites archéologiques et font disparaitre leurs traces ».