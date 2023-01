Nili Kupfer, présidente Israel is for Ever et avocate à propos de la réforme de Yariv Levin: » Venir dire qu’il faut procéder à cette réforme de manière consensuelle est hypocrite. Le peuple demande cette réforme pour défendre la Démocratie. La gauche ne se bat pas pour la démocratie. Elle se bat pour garder le pouvoir! »