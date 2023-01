Les événements de la fin de semaine dernière ont convaincu le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, de rappeler à l’ordre tous ceux qui brandissent le drapeau palestinien dans l’espace public israélien.

Rappelons que ce drapeau est celui de l’organisation terroriste de l’OLP et qu’il symbolise la lutte livrée contre Israël par tous les moyens y compris violents.

En 1967, à la sortie de la guerre des Six Jours, Israël avait interdit d’afficher le drapeau de l’OLP. Depuis les accors d’Oslo cette interdiction n’est plus sanctionnée et une jurisprudence a même estimé qu’il ne s’agit pas d’une infraction.

Ces derniers jours, on a beaucoup vu ce drapeau en Israël. D’abord lors des festivités qui ont accompagné la libération du terroriste, Karim Younès, à Arar’a puis lors des manifestations contre le gouvernement, Kikar Habima à Tel Aviv.

Le ministre Ben Gvir a indiqué au chef de la police Shabtaï qu’il devait donner la consigne suivante: chaque policier, quel que soit son grade a le droit pendant son service de retirer les drapeaux de l’Autorité palestinienne de l’espace public. Le ministre a souligné que brandir ce drapeau signifiait soutenir une organisation terroriste.

La question de l’affichage du drapeau palestinien avait été au coeur d’un débat il y a quelques mois à la Knesset, autour duquel la coalition Bennett-Lapid s’était déchirée. Eli Cohen, alors député (Likoud) avait déposé une proposition de loi pour interdire l’affichage de ce drapeau dans les établissements financés par l’Etat, comme les universités. En effet, notamment autour de la date de l’indépendance de l’Etat d’Israël, les étudiants arabes manifestent sur les campus en brandissant des drapeaux palestiniens.

La coalition de l’époque dirigée par Yaïr Lapid avait refusé de promouvoir cette loi qui n’était passée qu’en lecture préliminaire avec le soutien de l’opposition et des partis Yamina, Israël Beitenou et Tikva Hadasha. Les députés de Yesh Atid, Avoda et Kahol Lavan s’étaient absentés du vote, Meretz et Ra’am quant à eux avaient voté contre la loi.

Le député Guilad Kariv (Avoda), avait déclaré à l’époque: »La faction du parti travailliste a boycotté le vote à la Knesset. Nous n’avons pas l’intention de participer à cette folie de la droite extrême. Cette loi ne sera pas validée sous ce gouvernement et cette coalition ».

Quelques mois plus tard, nouvelle coalition, nouveau gouvernement. Il semble que sur ce point aussi, la politique menée sera différente.