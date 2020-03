Au moment où ces lignes sont écrites, le bloc hétéroclite « anti-Bibi » est en train de se partager les commissions parlementaires, et en contrepartie du soutien de la Liste arabe, il est déjà question d’accorder la présidence de commissions à deux de ses députés, ces mêmes députés qui soutiennent ceux qui assassinent des Juifs.

C’est le moment qu’a choisi le président de la Liste arabe, Ayman Oudeh pour publier un post qui se passe d’interprétation: « A l’occasion de la Journée de l’Isrâ et Miraj, je salue tous les membres de notre peuple(…)En ce jour, nous réitérons notre engagement à poursuivre le combat jusqu’à ce qu’Al-Quds occupée depuis 1967 soit libérée, avec ses habitants, ses murailles et la mosquée Al-Aqsa, et au Jour du Grand Jugement, elle sera la capitale de la Palestine ».

Bien qu’officiellement communiste et laïc, Ayman Oudeh, a publié ce post aux accents religieux à l’occasion de la journée qui commémore selon les musulmans « la montée de Mahomet vers le Ciel depuis la mosquée Al-Aqsa » (sic). Une preuve de plus que tout communiste qu’il soit, Ayman Oudeh veut bien fricoter avec la religion dès lors qu’il s’agit du combat eschatologique contre l’Etat juif.

L’organisation « Lakh’ Yeushalaïm » a contacté le bureau du député pour lui demander ce qu’il entendait exactement par « combat pour Jérusalem ». La réponse qui lui a été fournie parle d’elle-même: « Avez-vous déjà demandé à un député juif ce qu’il entendait par le mot ‘combat’? » Rappelons que l’appel au combat armé contre l’Etat d’Israël tombe sous le coup de la loi et interdit à celui qui en est à l’origine d’exercer un mandat de député. Mais Ayman Oudeh peut être tranquille, la démocratie israélienne qu’il déteste tant lui passera cet écart.

En fin de compte, Ayman Oudeh et ses complices ont raison. Tant qu’ils auront face à eux des idiots utiles, des opportunistes sans honneur, des auxiliaires d’une démocratie suicidaire ou des craintifs du « que-diront-les-nations », pourquoi se gêneraient-ils d’étaler ouvertement leurs desseins et d’avancer leurs pions?

Photo Yonatan Sindel / Flash 90