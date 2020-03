Sans surprise, 61 députés ont adopté la principe de la formation de la commission de d’organisation de la Knesset. Les 58 députés de droite étaient absents des débats, exceptés le président de la Knesset Yuli Edelstein et la ministre Miri Reguev qui était présente au nom du gouvernement. Ce boycott était dû au fait que pour la première fois depuis la création de l’Etat, la « majorité » issue des élections a rompu avec la tradition de former cette commission en concertation avec la minorité. Bleu-Blanc a clairement indiqué vouloir prendre le contrôle de cette commission qui a des pouvoirs extrêmement importants en pareille situation, notamment la formation des autres commissions et la permission d’entreprendre les deux démarches souhaitées par les partis réunis autour de Benny Gantz: remplacer le président de la Knesset Yuli Edelstein par Meïr Cohen (Yesh Atid) et surtout faire voter une loi interdisant à Binyamin Netanyahou de former un gouvernement.

Le nouvelle commission d’organisation de la Knesset sera présidée par Avi Nisenkorn (Bleu-Blanc) et elle sera composée de dix-sept membres: cinq de Bleu-Blanc, cinq du Likoud, deux de la Liste arabe unifiée, et un député de Shass, Avoda-Meretz, Israël Beiteinou et Yahadout Hatorah. En clair neuf députés fidèles à Benny Gantz.

Lors de son intervention, la ministre Miri Regev a une de fois de plus averti que le remplacement de Yuli Edelstein en violation de tous les usages entraînera de nouvelles élections.

Photo Porte-parole Knesset