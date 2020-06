L’une de grandes questions qui n’est pas abordée par le Plan Trump en tant que telle est l’avenir des nombreux sites archéologiques juifs de la Judée-Samarie, berceau du peuple juif, qui risquent de se retrouver en-dehors des limites des territoires souverains de l’Etat d’Israël. On sait ce que sont capables de faire les Arabes palestiniens pour effacer tout ce qui prouve le lien historique étroit entre ce pays et le peuple juif.

Le ministre de Jérusalem et du patrimoine Raphy Peretz a rencontré mardi les dirigeants du Conseil régional de Judée-Samarie à Psagot (Binyamin). Il a rappelé que les artisans des Accords d’Oslo avaient montré une parfaite indifférence aux sites du patrimoine juif et promis que cela ne se reproduira pas. Il a révélé qu’il était en train d’élaborer un plan pour le sauvetage, la préservation et le développement de ces nombreux sites et s’est engagé à agir au sein du gouvernement pour ne pas laisser des sites du patrimoine en-dehors de la carte de souveraineté : « Cette question devrait normalement entraîner un consensus entre droite et gauche car il s’agit de notre histoire nationale quadri-millénaire (…) Je ne laisserai pas se répéter l’erreur d’Oslo car c’est notre identité et je demanderai à ce que tous les sites soient signalés sur les cartes », a-t-il promis à ses interlocuteurs.

Photo Anat Hermoni / Flash 90