Après avoir décidé – ou été contraint – de siéger dans l’opposition, les députés de Yamina avaient promis d’être une opposition « au cas pas cas » et non systématique. Mais force est de constater qu’ils jouent à la lettre leur rôle d’opposants et ne ménagent pas les critiques virulentes contre leurs alliés d’hier, le Likoud, et sans doute aussi de demain, ce qui peut laisser des traces. Leur ardeur d’opposants les pousse aussi parfois à des attitudes contre-productives qui vont carrément à l’encontre des valeurs et de la politique qu’ils prônent pas ailleurs.

Un exemple s’est produit mardi matin en commission des Affaires étrangères et de la Défense. Le président Tsvi Hauser avait mis à l’ordre du jour urgent une question de la plus haute importance nationale : la politique de constructions illégales pratiquée avec frénésie par l’Autorité Palestinienne dans les zones C de Judée-Samarie, normalement sous responsabilité exclusive d’Israël, notamment avec l’aide de l’Union européenne. Un sujet qui tient également particulièrement à coeur au parti sioniste religieux.

Or, lors de la séance, Naftali Benett a présenté une liste de 746 réserves, avec Yesh Atid, dans le but évident de faire capoter la séance, ce qui a provoqué un débat houleux suivi de la décision du président Hauser de clore cette séance.

Moshé Arbel (Shass), l’un des initiateurs du débat, a réagi : « Naftali Benett, ancien ministre de la Défense, responsable de l’annulation de ce débat! Je suis sous le choc! »

Le président de la commission Tsvi Hauser a fustigé le député : « Il est regrettable que des membres de Yamina ont préféré un débat pointilleux sur des détails superflus plutôt qu’une discussion essentielle sur la mainmise progressive de l’Autorité Palestinienne sur les zones C, qui menace les intérêts nationaux de l’Etat d’Israël! »

Le député Chlomo Karhi (Likoud) a été plus virulent : « Les députés Yamina devrait avoir honte d’eux-mêmes! Non seulement ils ont collaboré avec Yesh Atid pour saboter une débat crucial que j’avais suscité, mais en plus ils mentent en avançant un argument fallacieux, accusant la coalition de refuser d’organiser un débat sur l’annulation par Benny Gantz du décret concernant le versement par l’AP des salaires aux terroristes, débat que j’ai aussi demandé. Que leur arrive-t-il ? Croyez-vous vraiment que vous avez réalisé un malicieux coup d’opposition ? C’est tout simplement de la stupidité. Quelle honte ! »

Il semble que l’attitude de Yamina dans cette histoire a été mue par une volonté de « vengeance » après l’annulation par Benny Gantz du décret qu’il avait signé lorsque Naftali Benett était ministre de la Défense, qui sanctionnait les banques arabes de Judée-Samarie qui possèdent des comptes de terroristes détenus en Israël et sur lesquels l’AP verse chaque mois des salaires. Yamina a fait savoir qu’ils n’ont reçu aucune assurance de la part de la coalition que cette question serait évoquée en commission, d’où cette réaction…?

L’attitude de Naftali Benett est d’autant plus incompréhensible que les trois députés ayant appelé à ce débat sur les zones C ont été Moshé Arbel (Shass), Chlomo Karhi (Likoud)…et Matan Kahana (Yamina)!

On peut tout à fait jouer son rôle d’opposition sans pour autant contrer des initiatives que l’on soutenait encore ardemment il y a quelques semaines en tant que membre de la coalition!

Photo Tomer Neuberg / Flash 90