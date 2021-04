Au nom de l’organisation B’Tzalmo (à ne pas confondre avec B’Tzelem !) l’avocat Michael Levitin a saisi le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit afin qu’il ordonne l’ouverture d’une enquête pénale contre le député Ayman Oudeh pour soutien au terrorisme et incitation à la violence.

Evoquant les émeutes arabes à Jérusalem, le président de la Liste arabe a publié deux posts sur sa page Facebook -en langue arabe uniquement – qui disaient : « L’occupant a capitulé devant les jeunes de Jérusalem et a retiré les barrières à la Porte de Damas. L’occupant a cédé face aux jeunes. Il s’agit d’un immense succès pour les jeunes de Jérusalem qui ont gagné ! Ils font l’intifada contre l’occupant et élèvent le drapeau de la Palestine au-dessus des mosquées ! Bravo! (…)

Et : « La révolte décisive s’achèvera avec la fin de l’occupation et lorsque le drapeau de la Palestine flottera sur les mosquées, les églises et les murailles de Jérusalem, de la Jérusalem libérée ! »

Pour B’Tzalmo, « il ne fait aucun doute que cet élu qui a reçu des milliers de ‘like’ et de partages sur ses posts est coupable d’incitation à la violence et au terrorisme ». L’avocat souligne qu’Ayman Oudeh a délibérément choisi de ne publier ses posts qu’en langue arabe en pensant que la population juive ignorerait leur existence.

Mais au vu du palmarès du conseiller juridique du gouvernement en la matière, il est peu probable que l’intrus à la Knesset Ayman Oudeh soit poursuivi.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90