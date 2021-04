C’était prévisible depuis longtemps. Le chef de l’Autorité Palestinienne mais aussi du Fatah, Abou Mazen, a annoncé à l’Egypte et à des représentants de la communauté internationale qu’il a l’intention de reporter les élections législatives prévues pour le 22 mai. Un communiqué officiel devrait être publié dans les jours qui viennent.

La version officielle – et commande – avancée par le chef terroriste est le refus israélien que cette élections inclut les habitants arabes de Jérusalem. Mais en réalité, ces élections annoncent une défaite du Fatah d’Abou Mazen face au Hamas qui a le vent en poupe et qui se montre, comme on le voit ces derniers jours, comme le « défenseur de Jérusalem ».

Si Abou Mazen officialise ce report, des tensions sont prévisibles entre le Hamas et le Fatah mais également des pressions internationales sur Israël pour permettre ces élections à Jérusalem, ce qui serait une brèche dans la souveraineté israélienne sur la capitale.

