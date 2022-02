Les chefs des quatre partis de l’opposition de droite ont publié un communiqué dans lequel ils rejettent les conclusions du Parquet qui affirme qu’il n’y a as eu d’écoutes téléphoniques ou de vol de données sans autorisation judiciaire. Dans leur communiqué ils disent « refuser la tentative d’étouffement de l’affaire » au moyen d’une vérification superficielle » et exigent la création d’une commission d’enquête nationale ». Le texte poursuit : « Il n’est pas admissible que la police enquête sur elle-même avec une vérification superficielle, sans que quiconque n’ait été convoqué pour être interrogé et sans empêcher des tentatives d’obstruction ou de coordination de versions entre les personnes impliquées. Le public a droit à ce qu’on lui présente une image complète sur l’ampleur de l’espionnage contre des citoyens et l’utilisation qui a été faites des données subtilisées ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90