Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi soir contre le Premier ministre à la rue Balfour à Jérusalem sur la place Rabin à Tel-Aviv. A Tel-Aviv, une présence remarquée, celle de l’ancienne ministre Tsipi Livni, qui comme Bleu-Blanc aujourd’hui, faisait l’opposition au sein du gouvernement Netanyahou dont elle faisait partie. Interviewée par une journaliste, elle a expliqué sa présence à cette manifestation : « Je ne pouvais plus me taire alors je suis venue dire au Premier ministre : stop ! Il y a deux ans, j’avais averti du haut de la tribune de le Knesset que la démocratie c’est comme de l’oxygène, on ne ressent que lorsqu’il n’y en a plus. Il y a quelqu’un qui tente de couper l’oxygène de la démocratie alors nous lui disons : stop! Il y a là un Premier ministre accusé d’infractions pénales mais qui monte les uns contre les autres. Stop ! »

Photo Miriam Alster / Flash 90