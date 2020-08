Un soutien de poids pour les autorités ukrainiennes qui veulent limiter voire interdire l’entrée d’étrangers sur leur sol jusqu’à la fin du mois de septembre. Le ministre israélien de la Santé Yuli Edelstein s’est entretenu avec son homologue ukrainien Illya Yemets et lui a assuré de sa compréhension concernant cette décision : « N’hésitez pas à interdire l’entrée de ressortissants israéliens sur votre territoire, nous savons qu’il ne s’agit pas d’antisémitisme. En Israël aussi, il y a une large opposition au pèlerinage des fidèles pour Ouman cette année.

La question du pèlerinage à Ouman provoque de nombreuses réactions en Israël autant chez les partisans que chez les opposants. Les premiers parlent d’une politique de deux poids et deux mesures et accusent les responsables israéliens d’avoir eux-mêmes demandé aux autorités ukrainiennes de fermer leurs frontières, et les derniers, dont le coordinateur Prof. Rony Gamzou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein, font valoir les risques multipliés de contamination sur place et au retour d’Ouman.

Photo Yuli Edelstein / Flash 90