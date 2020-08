Y a-t-il une raison qui pousse le quotidien Haaretz à craindre la poursuite des manifestations de gauche devant la résidence du Premier ministre ? Oui. C’est le journaliste de « l’aile gauche » du quotidien post-sioniste qui l’affirme : si Binyamin Netanyahou la « laïc » venait à quitter la scène, il y aurait risque de voir arriver à la place – ô horreur – un Premier ministre sioniste-religieux en la personne de Naftali Benett ! « A la place d’une droite modérée représentée par Binyamin Netanyahou arriverait à la rue Balfour l’homme du high-tech de Raanana, leader des colons, porteur de kippa qui imposerait le portrait d’un autre Israël », écrit Guidon Lévy.

En clair, explique en substance Guidon Lévy aux manifestants : « Faites attention, vous qui criez ‘tout sauf Bibi’, vous risquez d’être punis et de provoquer une situation encore pire, car ce qui a commencé sous forme de groupe de pression, avec des rabbins et des activistes en anorak ‘doubone’, avec des fusils et des rouleaux de la Torah, qui dansent et hurlent comme des dingues sur des collines volées finira par l’arrivée d’un dirigeant de ce mouvement à la rue Balfour. Un descendant du Goush Emounim et le représentant du sionisme nationaliste religieux qui accéderait au pouvoir en Israël, il est difficile d’imaginer un changement plus radical que celui-ci »…

Photo Flash 90