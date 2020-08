Chers amis Olim, nous avons des bonnes nouvelles importantes!

En raison du grand nombre de candidatures, nous reportons la date limite de dépôt des candidatures pour le ,

Connaissez-vous des personnes dignes de ce prix ? Partagez cette publication avec eux !

Le prix est de 15 000 NIS.

Détails et envoie des candidatures via ce lien.

Les prix seront décernés en signe de gratitude à l’État d’Israël pour des services exceptionnels dans les domaines de la médecine, de la science, des activités sociales, des sports et d’autres domaines, pour la contribution au développement de notre pays.

Les lauréats seront récompensés le jour de l’Alya, le 25 octobre 2020 (dimanche 7 Heshvan 5771) en présence de la Ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tamano-Shata.

Le concours est ouvert à tous les citoyens du pays de plus de 21 ans qui ont reçu le statut de Olim ou le droit à ce statut depuis le 01.01.1984 et résidant de manière permanente en Israël pendant au moins 5 ans avant le dépôt.

Les candidatures envoyées après le 3 septembre ne seront pas prises en considération.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la coordinatrice du comité :

Mme Iréna Réouvéni – 073-3972104, 073-3972113