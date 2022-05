Cette nuit près du village arabe de Hawara au sud de Naplouse, une voiture a été prise pour cible par des terroristes palestiniens qui ont jeté des pierres en sa direction.

Le conducteur de la voiture a alors perdu le contrôle de son véhicule et a été victime d’un accident. Avec lui se trouvaient ses deux enfants de 2 et 4 ans.

Il s’avère qu’il s’agissait du fils et des petits-enfants de la députée Orit Struck (Hatsionout Hadatit). Elle a tweeté pendant la nuit: »Ce soir, on a essayé d’assassiner mon fils et mes petits-enfants à Hawara ».

Le père et les deux enfants ont été pris en charge par le Croissant Rouge avant l’arrivée de Maguen David Adom qui les a transportés à l’hôpital Shiba de Tel Hashomer. Orit Struck s’est rendue à leur chevet et a affirmé qu’il s’agissait d’un véritable miracle.

Parallèlement, non loin de Hawara, à Naplouse, des Palestiniens ont attaqué un groupe de Juifs qui venaient prier – en concertation avec l’armée – sur la tombe de Yossef. Ils ont jeté des pierres et des bouteilles incendiaires en direction des forces de l’ordre et des coups de feu ont été entendus. Les soldats ont alors répliqué en ouvrant le feu. Un des émeutiers est mort des suites de ses blessures.

Tsahal a également mené plusieurs opérations cette nuit dans des villages arabes de Judée-Samarie. Six suspects ont été arrêtés et des dizaines de milliers de shekels destinés à des activités terroristes saisis.