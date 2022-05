Chaque semaine apporte son député de la coalition qui menace de tout quitter. Aujourd’hui il s’agit de Michaël Bitton de Kahol Lavan.

Le président de la commission économie de la Knesset est en colère depuis quelques semaines. La cause: la réforme de l’agriculture du ministre Oded Forer (Israël Beitenou) et la réforme des tarifs dans les transports en commun portée par la ministre Merav Mihaeli (Avoda).

Selon le député cette réforme présente de nombreuses lacunes notamment en raison des augmentations des tarifs prévues dans des zones qui toucheront directement les populations les plus défavorisées. Par ailleurs, Bitton n’apprécie pas la manière dont la ministre tente de faire passer sa réforme en force, en ne tenant pas compte de la commission qu’il dirige. Il adresse les mêmes griefs aux ministres Forer et Liberman concernant la réforme de l’agriculture. Pour lui, le gouvernement ignore la Knesset.

A l’ouverture de la commission ce matin, il a déclaré: »A partir d’aujourd’hui, tous les débats de la commission et des sous-commissions économie sont annulés et je ne voterai plus avec la coalition, sauf pour les votes de confiance. Ne portez pas atteinte aux agriculteurs et aux populations défavorisées et vous me récupérerez comme partenaire. D’ici là, je ne voterai plus à la Knesset et peut-être même que je voterai contre la coalition ». Il a appelé le gouvernement à reporter la réforme afin d’arriver à une entente.

Le député a reçu le soutien de l’organisation des chauffeurs de bus.