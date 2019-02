Le député Oren Hazan accepte mal d’avoir été relégué à une place inéligible sur la liste du Likoud lors des dernières primaires. Lundi, sur sa page Facebook, il a annoncé qu’il se présentera à la tête d’un nouveau parti appelé “Tsomet”, contraction de “Tsionout Mit’hadeshet” (Renouveau sioniste). “L’enfant terrible” du Likoud et de la Knesset sortante dit vouloir sauver des voix de droite qui se perdraient et unir la droite de la droite. Il a lancé un appel aux petits partis de droite de le rejoindre afin de créer un front de défense d’Erets Israël, de Tsahal et de la Torah d’Israël.

Oren Hazan a dénoncé les “combines et deals” pratiqués par les politiciens, et qui ont selon lui provoqué sa rélégation à une place non-réaliste et a affirmé représenter “la voix du peuple”. Le député a indiqué qu’il rendra publique la plateforme politique de son parti d’ici quelques jours mais a déjà fourni certains éléments: la lutte contre la corruption, la droiture en politique, le souci des citoyens, des policiers, des soldats, des agriculteurs et des handicapés.

Le député a assuré que son parti Tsomet permettra de maintenir Binyamin Netanyahou à droite.

Vidéo:

בבחירות 2019 אעמוד בראשות מפלגת 'צומת'.כשהפוליטיקאים עסוקים במסיבות עיתונאים – אני מדבר אל העם, אליכם, בלי מסננים בלי פילטרים ובלי פוליטקלי קורקט.צפו. שתפו. אני צריך אתכם. Publiée par ‎אורן חזן – Oren Hazan‎ sur Lundi 18 février 2019

Photo Miriam Alster / Flash 90