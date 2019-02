Tout d’abord “chapeau” ! Chapeau parce que devant la meute enragée et menaçante, vous êtes resté calme, digne. Chapeau parce que malgré votre surprise, vous qui avez vu jaune comme eux, vous avez su les regarder en face sans fuir, même si à ce moment-là vous voyiez rouge devant tant de haine. Pas facile d’entendre que la France n’est pas à vous, mais à eux.

Désolé de vous décevoir Alain, il faut parfois ce genre de coups de gueule en plein visage, pour ne pas dire de coups de pieds au derrière, pour comprendre que votre vérité n’est pour eux que du mensonge. Vous avez cru en la France, en ses principes d’égalité et de liberté, et là, vous avez l’air effaré, comme si tout ce que vous aviez défendu s’était envolé en fumée. Hélas, là vous avez raison, ils vous l’ont dit en face, sans hypocrisie. Pour eux et pour tant d’autres en France, vous n’êtes ni un intello, ni un académicien, ni un écrivain…vous êtes juif ! Juif, Israélien, tueur d’enfants, soldat de Tsahal…bref pour eux, vous n’êtes pas un homme mais un monstre qui représente tout ce qu’ils abhorrent : la liberté, le respect, la justice, le dialogue, l’amour de son pays, la tolérance, l’empathie…je continue ? Non, je sais que vous avez compris, je sais aussi que c’est dur parfois de se réveiller en sursaut, on risque même de tomber car le sang n’a même pas le temps de monter à la tête. Le seul remède au réveil rapide, c’est de s’assoir quelques secondes, le temps de dire Modé ani, de se demander qui on est vraiment, et là les idées se mettent en place et l’on peut entamer honnêtement sa journée.

Quant à vous qui semblez à chaque fois un peu plus outrés, choqués, stupéfiés :

Arrêtez de penser que le plus beau reste à venir, surtout dans ce bel Hexagone qui a accueilli les Juifs et qui a su en tirer le meilleur. La France c’est comme le Maroc, l’Algérie et tous les pays arabes d’où nous avons été chassés. …c’est fini ! Non, vous pouvez rester y vivre, sans mourir, quoique dans la peur. La peur de voir vos enfants revenir tabassés, de vous faire insulter dans la rue devant votre femme et devoir baisser les yeux, de vous faire traiter de juif (sale) sioniste devant une police statique et pétrifiée. Sinon, on peut y habiter, mais comme dirait Georges Bensoussan, comme des Marranes, ces Juifs honteux et apeurés.

En Israël, le danger nous menace aussi chaque seconde, à la différence que nos soldats, qui sont loin d’être des bêtes sauvages, comme semble le penser Oshrat Kotler, sont là pour nous défendre, 24 heures sur 24, toute l’année. Ce cadeau convoité par ces mêmes Arabes qui s’approprient la France, s’appelle Israël.

Avraham Azoulay