INGRÉDIENTS :

5 beaux filets de poisson blanc

2 branches de céleri frais

2 oignons frais

Une gousse d’ail

Un peu de chapelure

Un œuf

Sel poivre

Ciboulette et aneth fraîche

Citron vert et jaune

Préparation:

Bien mixer les chairs du poisson.

Ajouter alors le reste des ingrédients et finir par l’œuf entier.

Bien malaxer pour que le mélange soit bien homogène.

Saler et poivrer.

Préparer une poêle à frire.

Former vos boulettes de la taille d’une balle de ping-pong (pas plus gros, on peut très bien les mettre au four elles seront parfaites.

Mettre dans deux raviers un œuf battu, sel, poivre et piment doux dans l’un et farine dans l’autre.

Rouler les boulettes dans la farine puis dans l’œuf.

Et les plonger dans l’huile bien chaude.

Bien dorer de tous les côtés. Le poisson cuit très vite.

Faire un fond de sauce avec de l’huile d’olive, un oignon frais revenu et une échalote.

Ajouter les champignons avec du persil et deux gousses d’ail pressées.

Quand tout est bien doré ajouter un peu d’eau additionnée d’un jus de citron vert et jaune et un peu de marrakoff et enfin une pincée de curcuma.

Verser sur les champignons et ajouter de la sauce soja sucrée.

Déposer les boulettes sur ce fond de sauce et laisser mijoter max 15mn. Ajouter des feuilles d’aneth fraîche et servir bien chaud.

Déguster avec des nouilles chinoises ou avec un riz à l’ail ou simplement avec une salade de fenouils bien fraîche.

Bon appétit !!!