Le parti Yamina s’est fixé comme objectif de mobiliser 7000 volontaires jusqu’au jour des élections, dont l’objectif sera de sillonner les endroits à forte population sioniste-religieuse et de convaincre les électeurs de se rendre dans les bureaux de vote. Ils étaient déjà 4000 mardi soir à avoir répondu à l’appel. Tant Naftali Benett qu’Ayelet Shaked exhortent le Likoud et le Premier ministre à cesser leurs attaques « à l’intérieur du camp » contre Yamina et à se focaliser sur l’objectif commun du bloc de droite qui est d’atteindre les 61 sièges.

« Si nous réussissons à faire sortir les sionistes-religieux en masse et si le Likoud fait sortir tous ceux qui n’ont pas voté dans ses fiefs lors des dernières élections, la chose est possible », a déclaré Naftali Benett

