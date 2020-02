« Nous avons réussi à transformer la vie des habitants des colonies du Néguev occidental en enfer et en endroit où il va devenir impossible de vivre », a déclaré triomphalement Abu Hamza, porte-parole des brigades Al-Aqsa du Jihad Islamique dans un discours de « victoire » à Khan Yunes. Il s’est dit « fier du sang versé par les shahids afin que le peuple palestinien et la nation musulmane vivent dans l’honneur ». Abu Hamza a averti que le Jihad Islamique et toutes les autres organisations « sont en ordre de bataille pour partir en guerre et a averti Israël que le Jihad Islamique réagira violemment au où Israël « osait » entreprendre quelque chose. « Le Jihad Islamique restera le fer de lance de la lutte jusqu’à la victoire finale ».

Rappelons tout de même que ces « preux chevaliers » à la rhétorique haute et « fleurie » courent comme des rats pour se terrer dans leurs abris souterrains après chaque round de tirs de roquettes par crainte de la riposte de Tsahal.

Photo Hassan Jedi / Flash 90