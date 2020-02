Eliette Abécassis, écrivain, philosophe, scénariste mais aussi femme juive engagée et habitée par des passions, des convictions et des doutes, nous livre son message.

Propos recueillis par Béatrice Nakache

Eliette Abécassis, vous êtes écrivain, philosophe, scénariste, et vous publiez aujourd’hui un nouveau roman chez Grasset, « Nos rendez-vous« , l’histoire d’une passion amoureuse entre deux personnages qui se perdent de vue et se retrouvent plusieurs fois, tout au long d’une période de trente ans. Se dégage de ce livre une certaine forme d’espoir, y exprimez-vous une vision optimiste de la vie qui vous est personnelle ?

C’est un livre d’espoir dans la force des sentiments, dans l’amour, malgré les obstacles qui peuvent exister. Autrefois, ça pouvait être la famille, ça pouvait être des mariages arrangés, mais aujourd’hui, c’est peut-être tout simplement la vie qui est le plus grand obstacle à l’amour. Dans la vie on prend parfois des chemins différents, des bifurcations qui nous entraînent dans un couloir de dix ou vingt ans. Néanmoins l’amour demeure malgré tous les obstacles. En fait j’ai simplement voulu écrire une belle histoire d’amour et c’est un livre optimiste, sur le désir qui perdure malgré le temps, envers et contre tout.