Matan Angelman, le contrôleur de l’Etat, a rendu hier son rapport quant à la gestion des émeutes lors de l’opération Gardien des Murailles. Le bilan est sévère pour les services de renseignements et les forces de l’ordre.

Tout au long des 125 pages du rapport, Angelman accuse la police, le Shabak et les responsables sécuritaires d’avoir fermé les yeux sur le phénomène nationaliste extrémiste au sein des Arabes israéliens. Et il va même plus loin et reproche à la police et à la justice un traitement négligé des procédures face aux personnes arrêtées lors des émeutes.

D’après le contrôleur, depuis 2018, les services compétents ignorent totalement l’augmentation des tensions liées au nationalisme arabe dans les villes mixtes, notamment. Il s’interroge sur le fait qu’entre 2018 et 2020 aucun dossier relevant du nationalisme arabe n’a été ouvert alors qu’il ressort des compte-rendus policiers qu’ils ont bien eu à faire à des cas de ce type.

Le Shabak a préféré concentrer ses efforts sur Jérusalem, pensant que les événements dans les villes mixtes n’étaient pas des alertes à prendre au sérieux, mais des incidents ponctuels. Lorsque ses hommes sont intervenus dans les villes mixtes après le début des émeutes, ils n’étaient pas préparés et pas coordonnés avec la police sur place, ce qui a entrainé une mauvaise gestion des événements.

Le rapport détaille comment pendant toute la durée des émeutes en mai 2021, surtout les premiers jours, la police n’a pas donné suite à de nombreux appels de citoyens menacés. Des appels restés sans réponse, des plaintes qui n’ont pas été suivies d’effets. La police a été rapidement débordée, faute de moyens humains et matériels nécessaires, d’après le rapport.

Matan Angelman étudie aussi la période qui a suivi les émeutes et le traitement des personnes arrêtées. En tout plus de 3000 émeutiers ont été arrêtés mais une mise en examen n’a été effectuée que pour 18% d’entre eux. Aujourd’hui, la plupart des émeutiers se promènent librement. Par ailleurs, aucun dédommagement n’a encore été prononcé au civil pour les dégâts causés aux biens publics et privés ainsi que pour le recouvrement des dommages et intérêts en raison des blessures infligées.

Ce rapport met donc en lumière un manque évident de préparation et une réaction insuffisante des services de renseignements et des forces de l’ordre durant les graves émeutes de mai 2021 mais aussi une défaillance de la justice pour punir les émeutiers.

Au sein du Shabak, on affirme avoir déjà commencé à tirer les leçons en renforçant les effectifs dans le secteur arabe israélien. Le ministère de la Sécurité intérieure a aussi précisé, suite à la publication de ce rapport, que les services de police avaient été réorganisés et renforcés depuis l’opération Gardien des Murailles.

Les premiers à ne pas être surpris par les conclusions du rapport d’Angelman sont les habitants juifs des villes mixtes qui tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps et qui ont l’impression de crier dans le vide. Ils mettent à nouveau en garde: si rien de concret n’est entrepris, l’opération Gardien des Murailles 2 n’est qu’une question de temps.