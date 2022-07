Le porte-parole de Tsahal a présenté publiquement, des images et des preuves de l’installation de bases terroristes du Hamas sous des écoles et des hôpitaux dans la bande de Gaza.

Le fait n’est pas nouveau: le Hamas se sert des infrastructures civiles et humanitaires de Gaza pour cacher des réserves d’armes, des tunnels et autres installations qui servent à son activité terroriste. C’est d’ailleurs ce qui rend encore plus compliquée l’action de l’armée israélienne sur place, qui d’une part veut éviter les victimes civiles et d’autre part est sévèrement condamnée par la communauté internationale lorsqu’elle agit dans ces zones.

Tsahal a décidé de rendre public les données dont il dispose sur ces caches au milieu de la population civile.

Après l’opération Gardien des Murailles, par exemple, un tunnel a été découvert sous l’université islamique qui conduisait à un véritable bureau de réseau terroriste. L’université compte 20000 étudiants et constitue une force politique, sociale et culturelle. Le QG de l’UNRWA au Moyen-Orient est lui aussi situé à proximité d’un tunnel de ce genre.

Tsahal a également découvert un site de fabrication d’armes du Hamas dans un bâtiment d’habitation civile. Il se situe à 45 mètres d’une mosquée, à 55 mètres d’un centre médical de l’UNRWA et à 60 mètres de l’hôpital le plus important de la bande de Gaza. Des milliers de malades y sont soignés et l’équipe soignante compte plus de 1000 membres. On imagine l’effet qu’aurait une attaque israélienne sur un site du Hamas situé aussi près de ces infrastructures civiles et humanitaires.

Cet hôpital sert depuis plus de dix ans au Hamas de bouclier, des produits explosifs et inflammables y sont manipulés. Les bureaux y sont utilisés par la direction du Hamas et on croise régulièrement dans les couloirs des terroristes du mouvement islamique.

Une réserve d’armes a également été trouvée par Tsahal dans une mosquée au sein de laquelle se tiennent quotidiennement des activités pour les enfants. Tout près se trouve une bibliothèque publique financée par une banque allemande.

Ce que l’on sait moins, c’est que parallèlement à ce qui est dévoilé plus haut, des réserves d’armes et des bases d’entrainement du Hamas sont construites sous la terre, à l’intérieur des quartiers résidentiels de la bande de Gaza. Ces tunnels passent sous des bâtiments vitaux pour la population afin d’empêcher toute attaque israélienne qui serait immédiatement considérée comme une provocation ou un crime de guerre. Ce que Tsahal souligne au monde c’est que le risque pour ces civils ne vient pas seulement d’une éventuelle attaque israélienne: si les tunnels s’effondrent, ce sont les hôpitaux, les mosquées, les écoles, les universités et les immeubles qui s’effondreront avec.

Face à cette situation sur le terrain, le travail des soldats israéliens est compliqué. Pour ne pas laisser ces infrastructures terroristes se développer, a été mise au point la stratégie des frappes chirurgicales mais on peut craindre qu’elle ne soit plus suffisante.

Photo et films: Porte-parole Tsahal