Le yishouv de Mitspé Kramim dans la région du Binyamin est sous la menace d’une expulsion depuis plusieurs années.

Il a été fondé en 1999. Seulement quelques mois après l’installation des premières caravanes, le gouvernement d’Ehud Barak veut l’évacuer dans le cadre des accords sur les implantations »Esskem Amaa’hazim ». Les habitants du yishouv sont alors déplacés de quelques mètres par l’Etat lui-même avec la promesse d’une régularisation prochaine du statut du yishouv.

Le nombre de familles augmentent, des maisons commencent à y être construites mais aucun gouvernement n’a tenu la promesse de régularisation.

En 2010, des Palestiniens, poussés par des organisations de gauche, portent plainte prétendant qu’une partie des terres du yichouv leur appartiennent. Une saga juridique commence alors. Les représentants de Mitspé Kramim vont valoir que ces terres leur ont été données en bonne et due forme par l’Etat et que les plaignants ne connaissaient même pas l’existence de ces terres et vivent en Jordanie. Personne n’a été spolié.

En 2018, un tribunal de district donne raison aux habitants de Mitspé Kramim, faisant un pas important vers la régularisation du yishouv.

Mais l’affaire est portée devant la Cour Suprême qui en 2020 donne trois ans à l’Etat pour détruire Mitspé Kramim. Depuis, les habitants se battent sans relâche pour renverser le sort, aidé en cela par les députés de Habayit Hayehoudi de l’époque et du Likoud. Mais la balle est dans le camp de la justice.

Hier, la nouvelle est tombée: la Cour Suprême a tranché, le yishouv de Mitspé Kramim ne sera pas évacué puisque les terres ont été données de bonne foi. Il faudra néanmoins dédommager financièrement les propriétaires arabes.

Cette solution à laquelle sont arrivés les juges ressemble à la loi sur la régularisation que les députés Kish (Likoud) et Smotrich (Hatsionout Hadatit, Habayit Hayehoudi à cette époque) en 2015 et 2016. Cette loi prévoyait de renoncer à expulser les Juifs qui s’avéraient être installés sur des terrains privés, en dédommageant financièrement les propriétaires arabes. Elle avait été rejetée par la Cour Suprême.

Le jugement rendu au sujet de Mitspé Kramim fera jurisprudence, pour la première fois, les juges ont pris en compte le critère de »bonne foi » dans l’acquisition des terrains sur lesquels le yishouv a été créé.

Les habitants de Mitspé Kramim ont fêté cette décision hier soir, ils ont reçu les félicitations de nombreuses personnalités politiques: Binyamin Netanyahou qui a été directement impliqué lorsqu’il était Premier ministre, mais aussi Guidon Saar ou Ayelet Shaked, qui elle aussi avait agi à l’époque pour le yishouv. Cette dernière s’est même rendue sur place hier avec Yomtov Kalfon pour participer aux célébrations.