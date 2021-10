Tout le monde a encore en tête le geste fort et symbolique de l’ancien président de l’Etat d’Israël Haïm Herzog z.l. déchirant du haut de la tribune de l’Onu la résolution 3379 assimilant le sionisme à une forme de racisme, en 1975. Cette fois-ci, c’est l’ambassadeur d’Israël aux Nations-Unies, Guilad Erdan, qui a déchiré au même endroit un rapport du conseil des droits de l’Homme de l’Onu qui attaque Israël de manière particulièrement calomnieuse.

La présidente de ce conseil, Elisabeth Tichy-Fissberger a remis un rapport annuel à tous les pays membres de l’Onu dans lequel Israël est une nouvelle fois cloué au pilori par ce conseil dont font partie des dictatures et des régimes sanguinaires. Parmi les conclusions de ce rapport, la création d’une commission d’enquête pour investiguer sur l’Opération antiterroriste « Gardiens des Murailles » du mois de mai dernier. Le Hamas est totalement absent des missions de cette équipe !

L’ambassadeur Guilad Erdan s’est adressé au conseil des droits de l’Homme et a notamment déclaré : « Le conseil des droits de l’Homme est une nouvelle fois source de grande déception, une déception pour tous ceux qui à travers le monde souffrent des violations des droits de l’Homme mais dont la voix n’est pas entendue. Elle n’est pas entendue hélas, parce que ce conseil des droits de l’Homme s’obstine à gaspiller sont temps, ses budgets et ses moyens contre un seul Etat, un Etat démocratique et développé, doté d’une presse libre et accordant la liberté de culte et de religion. La voix des victimes des crimes horribles contre l’humanité dont nous avons été témoins depuis le début de ce siècle est inaudible à cause de l’obsession de ce qui est appelé ‘conseil des droits de l’Homme’ et qui se focalise sur Israël. Depuis la création de ce conseil, il y a 15 ans, il a décidé de s’en prendre essentiellement à Israël, et pas 10 fois comme pour l’Iran ou 35 fois comme pour la Syrie mais par 95 résolutions face à 142 pour le reste des pays du monde réunis ! L’Etat d’Israël fournira toujours de l’aide si besoin aux autres pays du monde. Et pourtant, c’est contre cet Etat que le conseil des droits de l’Homme a décidé de s’acharner en appelant à la haine anti-israélienne et antisémite (…) Le conseil des droits de l’Homme s’est transformé en ‘conseil Harry Potter’, un conseil de magiciens qui a réussi à faire disparaître comme par enchantement tous les crimes et les horreurs commis par le Hamas, comme par exemple les 4300 roquettes et missiles tirés en direction des zones civiles israéliennes ».

L’ambassadeur a ensuite déchiré le rapport en disant : « Honte à vous ! Honte à vous ! A cette même tribune, dans ce même forum, le droit du peuple juif à un foyer national avait été décrété de ‘raciste’, avec la déclaration ‘sionisme = racisme’. Cette résolution avait été déchirée par l’ancien président Haïm Herzog à cette même tribune et c’est exactement ce qu’il convient de faire avec ce rapport antisémite, tronqué et partial. Son sort est d’être jeté à la poubelle de l’antisémitisme et c’est comme tel que nous le considérerons ».

Today, I addressed the @UN General Assembly and spoke out against the baseless, one-sided, and outright false accusations from the Human Rights Council's annual report. 1/8 pic.twitter.com/b4YIv2jGaK — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 29, 2021

Photo Tomer Neuberg / Flash 90