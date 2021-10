Après avoir révélé jeudi des contacts entre le parti Ra’am et le Hamas, la journaliste d’investigation Ayala Hasson avait annoncé de nouvelles révélations sur les liens entre le parti membre de la coalition Benett-Lapid et l’organisation terroriste Hamas.

Samedi soir, Ayala Hasson a jeté un nouveau pavé dans la mare en révélant que deux membres du parti Ra’am, dont l’un avait même participé aux négociations d’entrée dans la coalition ont eu des contacts avec un haut responsable du Hamas à Gaza. Ils s’y étaient rendus dans le cadre d’une organisation appellée « Association 48 » de laquelle ils font partie.

Lors de cette rencontre, le responsable du Hamas avait remercié cette association pour son « soutien ». Il s’avère, toujours selon les informations rapportées par la journaliste, que cette association inscrite en Israël est parmi les organisations bénéficiaires de la manne financière que le gouvernement a promis au parti Ra’am dans le cadre du budget, et dont une partie risque fort d’être transférée au Hamas. En clair, le contribuable israélien – dont des familles de victimes du terrorisme – fournira de l’argent au Hamas via Ra’am et « l’association 48 » !!!

Ayala Hasson révèle également que les négociations en vue de l’entrée de Ra’am dans la coalition Bennet-Lapid se sont partiellement déroulées dans un local de « l’Association 48 », à Kfar Qassem, en présence de fonctionnaires du Trésor envoyés par le futur ministre des Finances Avigdor Lieberman. Cette association dispose également de deux agences à Gaza et sept en Judée-Samarie. Celle de Tulkarem est dirigée par Azzhar Shahrour, le frère de l’auteur du terrible attentat à l’hôtel Park à Natanya, le soir du séder en 2002, qui avait 43 morts et plus de 140 blessés.

Les liens idéologiques entre le parti islamique Ra’am et le Hamas, tous deux liés aux Frères Musulmans, étaient déjà notoires et évoqués avant la formation de la coalition Benett-Lapid. Ayala Hasson apporte aujourd’hui deux autres aspects de cette proximité, les pans logistique et financier.

Vidéo :

מדובר בפצצת אטום 💥

כך ניהלו את המשא ומתן הקואליציוני בסניף עמותת 48.

כל בכירי אגף התקציבים של האוצר הגיעו למשרדי העמותה בכפר קאסם.

לעמותת 48 יש 2 סניפים בעזה ו-7 ביהודה ושומרון, את הסניף בטול כרם מנהלת אזהאר שחרור, אחיה ממבצעי הפיגוע הנוראי והבלתי נשכח במלון פארק בנתניה 2002. pic.twitter.com/8hIOsQchfK — shlomit cohen🇮🇱 (@c_shlomit) October 30, 2021

Photo Flash 90