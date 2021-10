Après l’annulation des festivités en 2020 pour cause de Corona, la tradition du « Chabbat Hevron » a repris à l’occasion de la lecture de la paracha ‘Haye Sarah. Des dizaines de milliers de Juifs sont venus de tout le pays pour prier près des sépultures des pères et mères de la nation d’Israël et leur exprimer leur fidélité. De très importants effectifs de Tsahal, de police et de gardes-frontières avaient été mobilisés et déployés pour assurer la sécurité de ces foules.

Hormis les prières de chabbat au Caveau de Makhpela, le programme incluait des visites de sites juifs historiques et des quartiers juifs de la Ville des Patriarches.

Beaucoup de ferveur, d’émotion mais aussi de joie ont été au rendez-vous de cette importante journée qui marque l’attachement plurimillénaire du peuple juif à la ville de Hevron.

Vidéo :

Photo porte-parole yishouv Hevron / Flash 90