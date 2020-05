A l’initiative de l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon, un colloque digital s’est déroulé jeudi et vendredi sur le thème de « l’innovation et des technologies comme outils dans la lutte contre le Corona ».

Ce projet israélien a obtenu le soutien pays de tous les continents comme par exemple le Japon, le Mexique, le Ghana, Singapour, le Kenya, la Tchéquie, l’Estonie, le Rwanda ou les Îles Barbades. Prendront part également le représentant du secrétaire-général de l’Onu pour la coopération digitale ainsi que des représentants du Conseil national américain pour la science, la technologie et la médecine. Parmi les plus grands spécialistes mondiaux dans les disciplines concernées sont intervenus pour voir comment l’innovation peut aider à combattre cette pandémie. Pour Israël, est notamment intervenue Prof. Ada Yonat, prix Nobel de chimie et la chercheuse Dr. Kira Radinsky, spécialiste en bases de données, en biotechnologies et prévisions basées sur la science.

L’ambassadeur d’Israël a déclaré: « En temps de crise globalisée, la chose qui s’impose est d’unifier les forces et partager nos connaissances avec la communauté internationale. Ce projet que nous menons a bénéficié d’un très large soutien au sein de l’Onu grâce notamment à la réputation d’Israël dans le domaine de l’innovation et je suis convaincu que cela aidera à la lutte internationale contre le Corona ainsi qu’à la position d’Israël dans la famille des nations ».

