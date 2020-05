Dans sa propagande, l’organisation israélienne de gauche « Combattants pour la paix » justifie la tenue annuelle d’une cérémonie commune de souvenir entre familles de victimes du terrorisme et familles de terroristes par la « recherche du dialogue et de la réconciliation ».

Des études réalisées sur la base des correspondances internes entre membres de cette organisation montrent une image bien moins louable qu’elle ne prétend l’être. Outre le dévoiement moral d’une telle cérémonie mettant sur un même pied victimes et agresseurs, les motivations de ses responsables et membres oscillent entre la naïveté, le rôle d’idiot utile et un franc soutien idéologique à la cause « palestinienne ».

Un exemple édifiant vient d’en être fourni avec l’organisation d’une soirée en commémoration de la ‘naqba’, événement historique qui sous couvert d’un parallèle indécent avec la Shoah vient rappeler l’échec des armées arabes à détruire dans l’oeuf l’Etat d’Israël en 1948. Pour ces « combattants de la paix », aucune solution au conflit ne sera possible tant qu’Israël n’aura pas reconnu « le préjudice historique subi par les Palestiniens en 1948 »!

La publicité diffusée sur les réseaux sociaux appelant à cette soirée organisée sur Zoom se passe de commentaires tant elle mensongère: « Cette semaine, en Israël, en Palestine est à travers le monde, est commémoré le 72e anniversaire de la naqba, symbole des aspirations du peuple palestinien à son indépendance nationale, et où l’on pleure le préjudice historique qui s’est produit avec la création de l’Etat d’Israël et l’expulsion de ses habitants palestiniens. Avec nos amis palestiniens de ‘Combattants pour la paix » nous organisons le 14 mais une cérémonie pour marquer le 72e anniversaire de la naqba qui sera retransmis en hébreu, en arabe et en anglais(…) Au programme, deux Palestiniens qui raconteront leur souvenir de la naqba, des histoires personnelles de réfugiés palestiniens chassée en 1948, des témoignages d’Israéliens sur leur première rencontre avec le récit de la naqba, et une discussion quant à un regard égalitaire sur ces événement et quant aux perspectives d’avenir sur une vie commune nécessaire entre Israël et la Palestine… ».

Au nom de la réciprocité et pour la « recherche de la paix », on suppose que les membres juifs de « Combattants pour la paix » attendent désormais de leur amis « palestiniens » une reconnaissance du préjudice causé par les sept Etats arabes qui ont voulu jeter les Juifs à la mer lors de la Guerre d’Indépendance de 1948 avec à la clé plus de 6700 morts juifs dont 2400 civils.

La journée de la ‘naqba’ est devenue aujourd’hui prétexte pour ces militants moralement désaxés de pleurer avec eux sur la défaite de ceux qui voulaient notre disparation.

